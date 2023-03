Enjoy European Quality FOOD, Cerreto (FDI): le indicazioni geografiche vanno promozionate ma anche tutelate e difese

“Le indicazioni geografiche vanno promozionate ma anche tutelate e difese in maniera esemplare per garantire il valore che esse rappresentano. Per questo motivo il governo nella finanziaria ha previsto l’assunzione di trecento unità presso l’Istituto centrale della qualità al Ministero delle Politiche Agricole, di oltre cento carabinieri forestali ed ha stretto accordi con le piattaforme e-commerce. E’ stato prorogato al 2023 il tema dell’etichettatura sperimentale, continua la lotta senza quartiere al nutriscore che è dannoso anche per le indicazioni geografiche, ferma è la posizione del governo contro le etichette allarmistiche come ha fatto l’Irlanda e contro i tentativi di imitazioni di prosec e aceto balsamico di provenienza cipriota e slovena. In estrema sintesi i controlli per la qualità diventano fondamentali sotto ogni punto di vista a partire dal territorio alla commercializzazione su piattaforme per fortificare e rafforzare il nostro Made in Italy."

Lo ha dichiarato l’onorevole Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto: Enjoy European Quality Food sull’ importanza dell’ informazione e valorizzazione dei prodotti a marchio di origine di cui l’ Italia ha primato europeo, portando i saluti del Ministro Lollobrigida.