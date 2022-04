Euroflora 2022, Confagricoltura: eventi, colori e profumi per esaltare e rilanciare il florovivaismo nazionale

Si rafforza la presenza di Confagricoltura per questa edizione della manifestazione floricola europea, che quest’anno è organizzata in modalità “diffusa” nei Parchi e nei Musei di Nervi, a Genova. Un importante evento che mette al centro la bellezza, i profumi, i colori delle magnifiche opere d’arte create dalla natura con l’abilità e l’impegno degli operatori florovivaistici.

“E’ un modo positivo per presentare il nostro meraviglioso mondo. Un comparto che, in Italia, rappresenta un valore alla produzione di oltre 2,6 miliardi di euro, ha un saldo attivo della bilancia commerciale di oltre 400 milioni di euro. Il florovivaismo, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia e dall’aumento dei costi delle materie prime, aggravati dalla guerra, vuole ripartire”. Lo ha affermato Luca De Michelis, presidente nazionale della Federazione Florovivaistica di Confagricoltura.

In Italia sono 27 mila le imprese del settore, che danno lavoro ad oltre 100mila addetti. “I fiori e le piante – continua il presidente di Confagricoltura Liguria - purtroppo vengono considerati ancora un bene voluttuario, dimenticando il valore aggiunto che creano per il miglioramento dell’ambiente, della qualità della vita, della psiche e del futuro del pianeta. Le difficoltà sono evidenti, ma non possiamo permettere che i costi, in primis quelli energetici, condizionino le scelte imprenditoriali. Auspichiamo che le giornate di Euroflora portino consiglio facendo partire interventi a breve e in prospettiva, con misure snelle e applicabili, per poter rendere competitivo questo nostro straordinario florovivaismo”.

Gli eventi in programma:

lunedì 25 aprile

ore 15.00 – 19.00 presso Palestrina Ponente: Confagricoltura e Assoverde presentano il “Libro bianco del verde – Focus 2022 - La Salute e il Verde, Il Verde e la Salute - Parchi della Salute per un Neo-Rinascimento del Verde e della sua Cura”; a cura di Rosi Sgaravatti. Frutto della collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il Crea, l’edizione 2022 del Libro Bianco del Verde metterà in evidenza la stretta connessione tra la salute e il settore del verde. Importante rapporto con il mondo dell’istruzione, per avviare percorsi educativi strutturati ed articolati all’interno delle scuole di ogni ordine e grado.

martedì 26 aprile

ore 14.00 – 15.00 presso Ex Fienile: Premio Robiglio. Dedicato a Giovanni Robiglio, floricoltore di grandi capacità professionali e relazionali, già lungamente presidente di Euroflora, nonché presidente di Confagricoltura Genova e per anni nel direttivo regionale di Confagri, il premio a cui interverrà il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sarà assegnato ad ogni edizione delle floralie, all’espositore, singolo o collettivo, che avrà conseguito il primo posto nel medagliere dei concorsi floreali.

Euroflora 2022, come è tradizione delle grandi floralies internazionali, prevede l'organizzazione di concorsi per gli espositori finalizzati a premiare le migliori partecipazioni italiane ed estere. Sono 256, suddivisi in concorsi d’onore, estetici e tecnici. In passato molti successi per un’azienda, in particolare, ovvero per Vincenzo Enrico Orchidee, storico socio di Confagricoltura Savona ed unica azienda florovivaistica che abbia partecipato a tutte le edizioni di Euroflora, dal 1966 ad oggi.

Intera durata della manifestazione

Farà il suo debutto proprio in occasione di Euroflora la “Rosa di Genova”, nata dalla collaborazione tra il Garden Club di Genova e Nirp International, azienda leader nell’ibridazione di questa cultivar, e fiore all’occhiello di Confagricoltura in Liguria e nel mondo. Una rosa a cespuglio, con grandi fiori di colore bianco e rosso, colori simbolo della città di Genova. Bella, resistente, rifiorente, ben adattabile ai cambiamenti climatici, diventerà un allegro simbolo del capoluogo ligure nei giardini e nei parchi di tutto il mondo.