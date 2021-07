Europei, Coldiretti, da vittoria impatto su pil come nel 2006

L’anno successivo all’ultima grande vittoria degli azzurri al campionato mondiale di calcio del 2006 in Germania, l’economia nazionale è cresciuta in modo sostenuto con un aumento record del 4,1% del Pil a valori correnti mentre il numero di disoccupati è diminuito del 10%. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della sfida finale del Campionato Europeo di calcio tra Italia e Inghilterra dove in gioco, insieme al prestigio internazionale, c’è anche un rilevante impatto economico ed occupazionale. Nel 2007 – sottolinea la Coldiretti – si è verificato un incremento delle vendite nazionali all’estero del 10% spinto dal successo di immagine dell’Italia che ha avuto un effetto traino anche sui prodotti Made in Italy. Va registrato anche – rileva la Coldiretti – un aumento 2,36 milioni di stranieri che sono venuti in Italia in vacanza nell’anno successivo la memorabile vittoria che significa in termini percentuali un +3,5% Anche se non tutti i risultati positivi possono essere attribuiti alle performance degli azzurri, non c’è dubbio che un’eventuale vittoria in Inghilterra – continua la Coldiretti – è una importante chance per le imprese nazionali sui mercati esteri dopo che l’emergenza Covid ha messo in crisi diversi settori. Una prospettiva che – conclude la Coldiretti - aggiunge valore all’importante presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nello stadio di Wembley in Inghilterra.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK