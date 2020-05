EXPO DUBAI, AGORA CHE RIUNIRA IL MONDO NELLA NUOVA SFIDA DELLA RIPARTENZA. GLI INTERVENTI VIDEO

dL'Italia prosegue il suo percorso verso l'Esposizione Universale di Dubai, rinviata al prossimo il 1° Ottobre 2021 come annunciato dal Bureau International des Expositions, l’organismo inter-governativo che organizza le Esposizioni Universali.

Decine di partner e sponsor del Padiglione Italia oltre ai rappresentanti del sistema delle Nazioni Unite hanno voluto confermare il senso della loro presenza all'Expo nella città emiratina con video messaggi al Commissariato per la Partecipazione del nostro Paese ora pubblicati sul sito www.italyexpo2020.it e sui canali social.

“L'Expo di Dubai - dicono responsabili di aziende, associazioni attive sui temi della sostenibilità e dell'agroalimentare, istituzioni accademiche, scientifiche e culturali - rappresenta una occasione imperdibile di rilancio per l’economia del Paese oltre che dell’immagine dell’Italia sulla scena globale."

Nel video di sintesi degli interventi in Italiano e Inglese diffuso dal Commissariato Italiano si evidenzia anche come “Dubai diventerà un’agorà planetaria che permetterà a tutti di riunirci attorno alle grandi sfide del presente e del futuro e tirar fuori il meglio di noi”.

“Noi non ci fermiamo - dichiarano - proseguiamo il nostro percorso verso l’Expo con fiducia e determinazione”. L'Italia prosegue il suo percorso verso l'Esposizione Universale di Dubai, rinviata al prossimo il 1° Ottobre 2021 come annunciato dal Bureau International des Expositions, l’organismo inter-governativo che organizza le Esposizioni Universali.

https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2020/05/94d53488-4669-4b76-9219-65a04b434681.mp4 Decine di partner e sponsor del Padiglione Italia oltre ai rappresentanti del sistema delle Nazioni Unite hanno voluto confermare il senso della loro presenza all'Expo nella città emiratina con video messaggi al Commissariato per la Partecipazione del nostro Paese ora pubblicati sul sito www.italyexpo2020.it e sui canali social. “L'Expo di Dubai - dicono responsabili di aziende, associazioni attive sui temi della sostenibilità e dell'agroalimentare, istituzioni accademiche, scientifiche e culturali - rappresenta una occasione imperdibile di rilancio per l’economia del Paese oltre che dell’immagine dell’Italia sulla scena globale." Nel video di sintesi degli interventi in Italiano e Inglese diffuso dal Commissariato Italiano si evidenzia anche come “Dubai diventerà un’agorà planetaria che permetterà a tutti di riunirci attorno alle grandi sfide del presente e del futuro e tirar fuori il meglio di noi”. “Noi non ci fermiamo - dichiarano - proseguiamo il nostro percorso verso l’Expo con fiducia e determinazione”. I videomessaggi inviati sono di: Maher Nasser, Commissario partecipazione ONU a Expo Dubai; Paola Caniglia, direttore commerciale OTIM, Patrizia Lombardi, presidente RUS; Paolo Galli, professore ordinario di Ecologia e direttore del MaRHE Center presso l’Università degli studi di Milano- Bicocca; Pia Acconci, Università di Teramo; Paola Severino, Vice Presidente dell’Università Luiss Guido Carli; Stefania Giannini, vice direttore generale UNESCO; Enrico Giovannini, portavoce ASviS; Stefano Fantoni, champion di ESOF2020; Giuseppe Sala, direttore del dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali del Politecnico di MIlano; Stefano Boeri, presidente Triennale; Angelo Riccaboni, presidente del Segretariato italiano di PRIMA; Paolo Verri direttore Matera 2019; Carlo Ratti, architetto e progettista del Padiglione Italia; Marta Dassù, senior advisor european affairs – The Aspen Institute; Grabriella Greison, fisica e narratrice; Massimo Inguscio, presidente del CNR; Diana Bracco, presidente del Cluster nazionale Alisei – scienze della vita; Luigi Contu, direttore dell’agenzia Ansa; Gianmarco Chiocci, direttore ADNKronos, Gaetano Colucci, SAIPEM; Andreina Boero, Presidente Gruppo Boero; Luigi Scordamaglia, presidente Cluster CL.A.N., Rodolfo Errore, presidente SACE; Leonardo Profumo, amministratore delegato Leonardo S.p.a. https://italyexpo2020.it/2020/ 05/05/expo-dubai-in-un-video- la-sintesi-dei-messaggi-dei- nostri-partner/ https://www.youtube.com/watch? v=I4QgxBoYg44

"La crisi legata al Covid 19 è la sfida della nostra epoca", dice Maher Nasser, il Commissario per la partecipazione Onu a Expo Dubai 2020. "E' il momento della riflessione, della consapevolezzache quello che stiamo attraversando rimarà nei libri di storia", dichiara nel video messaggio Paola Camiglia, direttore commerciale OTIM. Mentre Patrizia Lombardi, presidente RUS, spiega che "guardare il futuro con positività è l'obiettivo della rete dell'Università per lo Sviluppo sostenibile che vede in Expo 2020 l'occasione per riprendere i temi" lasciati in sospeso. Parla di cambiamenti climatici Paolo Galli, dell'Università degli studi La Bicocca di Milano insieme a sviluppo sostenibile, tutela degli oceani e della biodiversità marina". "La nostra capacità di reazione è emersa da subito nel mondo della scuola e dell'università", spiega invece Pia Acconci, dell'Università di Teramo. Per Paola Severino, università Luiss Guido Carli, l'emergenza Covid "ha stimolato la nostra intelligenza e la nostra fantasia per innovare i nostri modelli di insgnamento". Stefania Giannini, vice direttore Unesco, si augura che "nel padiglione italiano sia possibile cogliere le lezioni di questo momento imaginando una società migliore con l'educazione al centro della nuova comunità". Enrico Giovannini, portavoce AsviS ribadisce invece che "l'alleanza per lo sviluppo sostenibile è fortemente impegnata in tutto questo con università, partner, società civile e imprese per disegnare il futuro che vogliamo".

Stefano Fantoni, champion di ESOF2020 sottolinea poi che "le sfide portano a progressi per chi le sa affrontare con saggezza e lungimiranza". Giuseppe Sala, direttore del Dipartimento Scienze e Tecnologie Aerospaziali presso il Politecnico di Milano spiega come Expo 2020 "dimostri come sia potente l'aiuto trasversale e sinergico tra diversi campi di ricerca e perimentazione dell'ingegneria".

Il design nei prossimi anni dovrà guardare con grande attenzione al rapporto con la natura e dovrà - spiega il presidente della Triennale Stefano Boeri - porsi il problema della sostenibilità".

Due i cambiamenti "che stanno emergendo per Angelo Riccaboni, presidente fondazione PRIMA: "la maggiore importanza della sicurezza alimentare e il rapporto tra cibo e salute". "Questa sfida ci sta facendo imparare molte cose" per Paolo Verri, direttore di Matera 2019. "Come usare al meglio la cultura digitale e preparare la conoscenza".

Carlo Ratti, fondatore Ratti&Associati spiega che "occorre trovare nuovi modi di lavorare, magari più sostenibili, collegandoci in digitale". Marta Dassù, Senior Advisor European affairs - The Aspen Institute, spiega invece che "questa crisi è una specie di stress test e l'istituto darà il suo contributo in particolare sul ruolo delle donne".

Gabriella Greison, fisica e narratrice ribadisce che "tante mentalità scientifiche femminili danno al vita progresso, niente nella vita va temuto, va solo compreso".

Massimo Inguscio, presidente CNR, interviene poi spiegando che "la scienza di tutto il mondo sta rispoendendo compatto. Oltre 40 vaccini sono in via di sviluppo e nuovi farmaci e tecniche diagnostiche".

"Dubai diventerà un Agorà planetario e permetterà a tutti di riunirci attorno alle grandi sfide del presente e del futuro. Tira fuori il meglio di noi" spiega Diana Bracco, presidente del Cluster nazionale ALISEI - Scienze della vita e già presidente di EXPO Milano 2015 e commissario generale per il Padiglione Italia.

"EXPO sarà un momento vitale per la ripartenza dell'economia e delle relazioni internazionali", spiega Luigi Contu, direttore Ansa. E Gianmarco Chiocci, direttore ADNKRONOS, aggiunge che "tutto intorno a noi sta cambiando velocemente e mai come adesso abbiamo bisogno di punti di riferimento fermi".

Per Gaetano Colucci, direttore Sustainability Identity and Corporate Comunication-Saipem, spiega che "sarà un palcoscenico unico per presentare al mondo le soluzioni dell'ingegno italiano".

Un'occasione, per Andreina Boero, presidente del Gruppo Boero, "per raccontare attraverso il colore, la bellezza, la passione, la creatività e il saper fare che da sempre tutto il mondo ci riconosce".

"Sarà l'occasione mondiale in cui faremo vedere al mondo di nuovo un Italia straordinaria, piena di valori, di qualità delle nostre produzioni alimentare e del nostro bellissimo paesaggio", spiega Luigi Scordamaglia, presidente CLAN. "Siamo orgogliosi - aggiunge Rodolfo Errore, presidente SACE - di poter aiutare le imprese italiane in questa importante vertrina internazionale che ci permette di diffondere ancora di più il made in Italy e il Know How del nostro paese".

"Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo SPA ribadisce infine che "noi non ci fermiamo e proseguiamo il nostro percorso verso l'expo con fiducia e determinazione".

I videomessaggi inviati sono di:

Maher Nasser, Commissario partecipazione ONU a Expo Dubai; Paola Caniglia, direttore commerciale OTIM, Patrizia Lombardi, presidente RUS; Paolo Galli, professore ordinario di Ecologia e direttore del MaRHE Center presso l’Università degli studi di Milano- Bicocca; Pia Acconci, Università di Teramo; Paola Severino, Vice Presidente dell’Università Luiss Guido Carli; Stefania Giannini, vice direttore generale UNESCO; Enrico Giovannini, portavoce ASviS; Stefano Fantoni, champion di ESOF2020; Giuseppe Sala, direttore del dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali del Politecnico di MIlano; Stefano Boeri, presidente Triennale; Angelo Riccaboni, presidente del Segretariato italiano di PRIMA; Paolo Verri direttore Matera 2019; Carlo Ratti, architetto e progettista del Padiglione Italia; Marta Dassù, senior advisor european affairs – The Aspen Institute; Grabriella Greison, fisica e narratrice; Massimo Inguscio, presidente del CNR; Diana Bracco, presidente del Cluster nazionale Alisei – scienze della vita; Luigi Contu, direttore dell’agenzia Ansa; Gianmarco Chiocci, direttore ADNKronos, Gaetano Colucci, SAIPEM; Andreina Boero, Presidente Gruppo Boero; Luigi Scordamaglia, presidente Cluster CL.A.N., Rodolfo Errore, presidente SACE; Leonardo Profumo, amministratore delegato Leonardo S.p.a.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-