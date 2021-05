Fai Cisl Emilia Centrale, Daniele Donnarumma eletto segretario generale

Daniele Donnarumma è il nuovo Segretario Generale della Fai Cisl Emilia Centrale. Ad eleggerlo è stato il Direttivo della federazione agroalimentare territoriale riunitosi oggi in presenza a Modena nel pieno rispetto delle normative anti Covid, con la partecipazione, tra gli altri, del Segretario Generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota, del Segretario Generale della Cisl Emilia Centrale William Ballotta e del Segretario Generale della Fai Cisl regionale Daniele Saporetti.

Cinquantatre anni, con esperienze sindacali tra gli alimentaristi dal 1996, Daniele Donnarumma è stato anche segretario di zona della Cisl Sassuolo e ha esercitato diversi ruoli in più categorie. “Il mio obiettivo – ha detto il sindacalista, ringraziando la federazione per la fiducia riconosciuta – sarà quello di rafforzare ancora di più la nostra rappresentanza in un territorio ad alta vocazione produttiva in tutte le filiere agroalimentari: le province di Modena e Reggio Emilia hanno un tessuto produttivo di grande rilevanza, con la presenza anche di importanti realtà della trasformazione alimentare, specialmente nel comparto delle carni, dove occorre un costante impegno per affermare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati in tante cooperative spurie”. Ad affiancare Donnarumma saranno Daniele Sozzi e Antonella Di Tella, eletti in segreteria. Il nuovo segretario succede a Vittorio Daviddi, che ha maturato i requisiti pensionistici. Tra le tante esperienze ricordate dal segretario uscente, la battaglia condotta dalla Fai Cisl in Italpizza, dove “dal gennaio 2022 sarà finalmente applicato il contratto nazionale dell’industria alimentare”.

“Da parte mia e da tutta la segreteria nazionale – ha affermato il Segretario Generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota, che ha concluso l’incontro – auguri di buon lavoro e congratulazioni a Daniele e a tutta la federazione territoriale. I cambiamenti messi in campo dalla Fai Cisl sono tutti rivolti a migliorare la nostra rappresentanza con il radicamento nel territorio e la vicinanza alla persona. Un grande ringraziamento a Vittorio per le tante battaglie condotte in questi anni con passione e costante attenzione al dialogo e agli strumenti della contrattazione”. Tra i temi emersi durante gli interventi, particolare rilievo hanno avuto la perdita delle giornate lavorative in agricoltura, arrivata a quasi il 4% in Emilia Romagna a causa della pandemia e delle calamità naturali, e la mobilitazione nazionale dei sindacati di categoria, che ha portato tra l’altro all’ottenimento del bonus per gli operai agricoli inserito nel Decreto Sostegni Bis. “Il nostro giudizio si baserà sulle scelte concrete di Governo e Parlamento – ha detto Rota – ma certamente va riconosciuto che grazie alle nostre battaglie e al nostro lavoro di interlocuzione abbiamo ottenuto impegni non scontati su tanti temi prioritari, tra i quali una cassa integrazione anche per i pescatori, la disoccupazione Naspi per i lavoratori in legge 240, la condizionalità sociale nella riforma della Pac, che ci auguriamo venga approvata nel trilogo europeo di fine mese”.