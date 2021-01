FAO: AIC, ‘Martina e l’Italia daranno importante contributo a sfide globali dell’agroalimentare’

Il Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori Giuseppino Santoianni esprime soddisfazione per la nomina a special advisor e vicedirettore generale aggiunto della FAO di Maurizio Martina. «È un risultato portato a casa dall’Italia e che Martina, forte della sua esperienza come Ministro delle politiche agricole, saprà svolgere al meglio», commenta Santoianni. «La pandemia ha aperto gli occhi anche ai più reticenti sull’interdipendenza dei sistemi di produzione e approvvigionamento agroalimentare a livello mondiale, che rende ancora più strategico un forum a carattere sovranazionale come la FAO. Ci attendono nei prossimi mesi appuntamenti molto importanti a livello multilaterale. Alcuni li ha menzionati lo stesso Martina: il G20, il Food Summit promosso dall’ONU e il progetto Food Coalition presentato dall’Italia, a cui si aggiungono obiettivi epocali come l’adozione di sistemi di produzione sostenibili che allevino le sofferenze degli ecosistemi e l’obiettivo Fame Zero dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Augurando buon lavoro a Maurizio Martina, ribadiamo la massima disponibilità dell’AIC a fare la sua parte in una sfida che ci coinvolge tutti».

