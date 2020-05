FASE 2, LEGA: FRANCESCHINI NON ASCOLTA FILIERA TURISMO, STOP GIOCHI CON FUTURO LAVORATORI

"La Lega commenta i fatti, i provvedimenti quando chiari e definitivi, non le bozze. Il sospetto però che, per l'ennesima volta, questo governo trasformi quanto circola sulle agenzie di stampa in decreto definitivo è assai forte. Se ciò fosse vero, stando ai numeri che si leggono, sarebbe delittuoso soprattutto per il turismo italiano: si nota, infatti, una spiacevole similitudine tra le parole pronunciate da Franceschini in Senato e le veline che escono dai palazzi romani. Oltre a finanziamenti ridicoli, proposte stralunate come quella del bonus vacanze in tax credit per gli hotel, costringendoli a fare da finanziatori per conto dello Stato. Ma il ministro se n'è accorto che le associazioni di categoria sono tutte sul piede di guerra? Lo sa, Franceschini, che con i tour operator, le agenzie di viaggi, con i nostri balneari, con tutta la filiera di chi valorizza le nostre ricchezze così come di chi le vende al mondo, bisogna parlarci e ascoltare quanto hanno da dire? Ha il polso del comparto? Certo che no. Ancora una volta il ministro dimostra che il turismo italiano è l'ultimo dei suoi pensieri: sappia però che è da indegni giocare col futuro dei lavoratori".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK