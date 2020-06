FASE 3: COLDIRETTI, BENE VIA LIBERA AUSTRIA A 3,4 MLN DI TURISTI

La XIII Commissione Agricoltura, in sede referente, ha proseguito l’esame delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di agricoltura contadina (C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro – rel. Pignatone, M5S). In sede di atti dell’Unione europea, per il parere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea […]

Possono tornare in Italia i 3,4 milioni di cittadini austriaci in viaggio durante l’estate in Italia ma il via libera è importante anche per il transito dei tedeschi che con quasi 7 milioni di viaggiatori nel trimestre estivo rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia sul terzo trimestre in riferimento alla prospettiva di una apertura dell’Austria dei confini con l’Italia a partire dal 16 giugno. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una rassicurazione importante per l’Italia che si auspica possa essere estesa ai cittadini di tutti i Paesi che intendono trascorrere le vacanze nella Penisola dopo l’ok anche della Grecia a seguito del viaggio del Ministero degli Esteri Luigi di Maio ad Atene. La spesa dei turisti stranieri durante l’estate in Italia è stata – conclude la Coldiretti – pari a 16,7 miliardi di euro nel 2019 ed è destinata per circa 1/3 alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.