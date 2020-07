FASE 3, LEGA: ESTENSIONE FONDO DI GARANZIA PMI AGRICOLE BUONA NOTIZIA, FRUTTO NOSTRO LAVORO

"Finalmente anche le imprese agricole, come annunciato da una circolare del Medio Credito Centrale, potranno accedere direttamente al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Una buona notizia, frutto del lavoro della Lega Salvini Premier in Parlamento che, in considerazione soprattutto del particolare momento di crisi economica che sta investendo il Paese, offre un importante sostegno a tutto il comparto, in particolare ai beneficiari che rientrano nella sezione "A - Agricoltura, silvicoltura e pesca", oltre a sanare il grave gap introdotto dal dl Rilancio. La semplificazione della macchina burocratica non solo è necessaria ma è indispensabile perchè potere garantire in tempi rapidi l'erogazione di nuovi finanziamenti garantiti significa assicurare la sopravvivenza delle nostre imprese e soprattutto del Made in Italy".

Lo scrivono in una nota i parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura a Montecitorio.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-