FATTORI, MISTO: APPROVATA RISOLUZIONE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA

“La scienza e la tecnologia vanno molto più veloci della legislazione, era dunque necessario approvare un atto che desse un indirizzo preciso e che li mettesse in relazione” dichiara la Sen. Elena Fattori che è stata la relatrice per due legislature di un affare assegnato in Commissione Agricoltura del Senato riguardante le nuove biotecnologie e che ieri (ndr. 28/07/2020) ha visto approvata all’unanimità la risoluzione (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1161830&part=doc_dc-allegato_a:2).

“La battaglia contro gli ogm di vecchia data per la quale mi sono spesa, era stata vinta e sorpassata, mentre le nuove tecnologie sono oramai in una fase di sperimentazione molto avanzata e non possono essere trattate alla stessa stregua . Con le nuove biotecnologie infatti sono possibili modificazioni sito specifiche e chirurgiche del genoma della pianta, indistinguibili da eventi ottenibili per incroci naturali per i quali tuttavia ci vorrebbero decenni di selezione, e, cosa più importante nell'ottica del mantenimento della biodiversità, realizzabili su specifiche varietà e cultivar senza modificarne le caratteristiche. Quindi un'enorme potenzialità per affrontare la crisi climatica e ambientale. E' opportuno che venga prevista una normativa ad hoc e con questo atto l’Italia potrebbe fare da grimaldello nella farraginosità attuale della Ue” aggiunge la Fattori riferendosi in particolare ai due grandi momenti degli ultimi anni: la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-528/16 del 25 luglio 2018 che aveva esteso al genome editing e alla cisgenesi la stessa disciplina della direttiva 18 del 2001 sugli ogm e la decisione successiva della Commissione Europea, su spinta del Consiglio Europeo, di avviare un percorso di due anni per arrivare a una legislazione puntuale sulle nuove biotecnologie.

“Sono consapevole, anche in qualità di scienziata prestata alla politica, dei numerosi dubbi che aleggiano intorno alle nbt (New Breeding Techniques) in termini di precisione, ma proprio per questo andavano messi dei capisaldo per favorire la ricerca, gli investimenti pubblici e la legge. Abbiamo infatti impegnato il Governo a farsi portatore in sede europea di alcune linee guida molto precise come la sperimentazione delle varietà di genome editing da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, di fare dei distinguo nei diversi casi di cisgenesi, di confermare l’opt out per gli ogm transgenici derivanti da vecchie o nuove tecnologie e di dare seguito alla corretta informazione al consumatore apponendo in etichetta le tecniche usate” continua la Senatrice Fattori che chiude:” Ci sono volute due legislature per arrivare a questo risultato e grazie a un lavoro corale con decine di persone del settore, la partecipazione a tavoli di lavoro, l’ascolto delle varie istanze, si è giunti ad una unanimità che è stata un segnale forte di comunità di intenti per lo sviluppo agricolo”

