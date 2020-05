FATTORI, MISTO: INTERROGAZIONE BELLANOVA SU CENSIMENTO VIRUS IN IMPIANTI MACELLAZIONE

“Il virus non è debellato e ci sono situazioni che vanno monitorate in maniera più puntuale” questa la dichiarazione della Sen. Elena Fattori che ha recentemente depositato un’interrogazione indirizzata al Ministro Bellanova in cui si pone l’accento sulla necessità di censire l’andamento della pandemia nella filiera della lavorazione delle carni e nel ciclo del freddo andando a interessare anche la GDO. “Negli Usa, in Germania, Canada e Italia, e non sappiamo se anche altrove, molti focolai importanti provengono dagli stabilimenti della lavorazione delle carni. Le cause sono molteplici come l’assenza di misure di prevenzione, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e la coabitazione in posti ristretti. Non da escludere però che anche le basse temperature possano essere una concausa” aggiunge la Senatrice. “Studi dimostrano come il virus in situazioni di basse temperature e basso tasso di umidità si trovi a suo agio. Per questo ho chiesto che possa essere istituito un censimento dei lavoratori che si sono ammalati nella GDO per capire se gli addetti ai reparti con frigoriferi siano maggiormente esposti. 600 casi in Germania, 5000 in USA con 30 morti e 71 in Italia, potrebbero non essere un caso”

