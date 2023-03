Fauna selvatica, Genovesi (Ispra): mondo venatorio in calo, occorre più formazione e strumenti innovativi. VIDEOINTERVISTA

“Sicuramente ci sono delle criticità che riguardano la presenza di fauna selvatica, pensiamo alla presenza nelle aree urbane o ad alcuni danni all'agricoltura che sono davvero molto gravi, sui quali occorre rivedere anche un po’ gli strumenti che abbiamo a disposizione nel nostro ruolo di valutazione tecnica. Anche noi raccomandiamo alla politica, ai decisori, di rivedere alcuni elementi per rendere la gestione più efficace, per contrastare alcuni dei problemi che il mondo agricolo ha sollevato. Ma i problemi sono molti.”

Così Piero Genovesi, Responsabile Ispra del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica, nel corso del convegno “Il valore dell'attività venatoria in Italia” in Comagri Senato, su iniziativa del senatore Patrizio Giacomo La Pietra.

“C'è un aspetto burocratico e normativo, non ci nascondiamo. C'è anche un problema di personale. Il mondo venatorio è in calo, i cacciatori sono meno. Occorre pensare a figure meglio formate che possano permettere di mettere in campo strumenti anche innovativi per gestire queste problematiche. I problemi sono tanti, serve il contributo di tutti: politica, amministratori, mondo agricolo, mondo venatorio e anche mondo tecnico, tra cui l'Ispra.”