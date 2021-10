Fava, il pm che aveva puntato il dito contro il Mipaaf (procedimenti per ora finiti con assoluzione per tutti), a processo per abuso d’ufficio

Il gup Angela Avila, dopo oltre due ore di camera di consiglio, ha disposto il processo per il prossimo 19 gennaio in relazione all'accusa contestata a Luca Palamara in concorso con l'ex pm Fava per aver rivelato notizie d'ufficio "che sarebbero dovute rimanere segrete". In particolare Fava aveva predisposto una misura cautelare per il delito di autoriciclaggio ma in relazione a tale misura il procuratore della Repubblica non aveva apposto il visto.

