Federvini, Stefano (Pd): Europa è opportunità per tutelare il nostro Made in Italy ed essere più competitivi sui mercati. VIDEOINTERVISTA

“L’Europa è una opportunità anche in chiave di promozione e di sostegno di queste nostre qualità produttive, a condizione però che noi in Europa ci si vada e ci si confronti fin da subito sui provvedimenti, portando dentro i nostri interessi. Questo ci consentirebbe di non arrivare come successo col Nutriscore a tempo quasi scaduto a correggere un tiro, e che in questo caso ci avrebbe provocato difficoltà non solo di natura economica ma anche sociale.”

Così ad AGRICOLAE Dario Stefano, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea al Senato, a margine dell’Assemblea generale di Federvini.

“Credo perciò che l’Europa, specialmente per quei paesi che come il nostro hanno un grande potenziale in termini di cultura produttiva, di tradizione e di qualità, possa essere un’occasione per tutelarsi meglio ed essere più competitivi sui mercati.”