Fieragricola, Caner (Regione Veneto): costi energetici insostenibili per la aziende agricole: chiesto un intervento al ministro. VIDEOINTERVISTA

"Dobbiamo produrre più cibo per tutti, come è accaduto nel dopoguerra, ma oggi questa maggior produzione deve sposare la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Significa garantire la competitività delle aziende attraverso ricerca l'innovazione tecnologica, così da produrre più derrate alimentari evitando di inquinare il pianeta. La nuova PAC verterà proprio su metodologie e ricerche da applicare per produrre più materie prime a minor impatto ambientale. Basta pensare alla produzione di biogas o alla autoproduzione di energia elettrica così da poter sostentare le proprie attività a basso costo. Oggi queste aziende hanno visto triplicare i costi energetici, è insostenibile: oggi ci sono situazioni in cui il costo del latte è superiore a quello di vendita. In una situazione come queste non c'è che il fallimento e allora bisogna venire incontro a loro attraverso la politica comune. Al ministro ho chiesto un intervento specifico nel PNRR per aiutare le aziende non solo di grandi dimensioni, ma anche di piccole e medie". Così ad Agricolae Federico Caner, Assessore all’Agricoltura Regione Veneto, in occasione del summit internazionale che apre l'edizione 2022 di Fieragricola alla Fiera di Verona.