Fieragricola, De Castro: Pac, bilancio di straordinario successo. Fondamentale mantenere stretto rapporto tra società ed agricoltura. VIDEOINTERVISTA

“Quello della Pac è un bilancio di straordinario successo se pensiamo che la politica agricola rappresenta ancora oggi una delle principali politiche europee con un bilancio secondo solo al next generation Ue, oltre 380 mld euro in sette anni per i 27 stati membri. Quindi una robusta e importante politica che è stata un fondamentale cemento per gli oltre dieci milioni di agricoltori europei, creando inoltre le condizione per una maggiore stabilità in Europa garantendoci cibo nel dopoguerra fino a diventare la principale voce di export dell’economia europea. Quindi una storia di successo che oggi si adegua sempre di più alle nuove richieste dei cittadini e consumatori riguardo l’aspetto salutistico, l’ambiente, il rispetto animale. Una politica che evolve perciò assieme all’evoluzione delle domande della società ed è fondamentale mantenere questi stretto rapporto tra società ed agricoltura, perché possa essere una opportunità per superare anche momenti difficili di transizione ecologica ed energetica.”

Così ad AGRICOLAE Paolo De Castro, a margine del summit internazionale organizzato da Fieragricola sulle sfide della Pac e il futuro del settore primario.

“La riforma pac l’abbiamo fatta ed entrerà in vigore il primo gennaio 2023 e le priorità sono fissate dalla politica Ue. Il nostro governo ha presentato un piano strategico nazionale che entrerà in vigore e che rappresenta l’applicazione di questa nuova Pac basata su tre grandi assi: la dimensione ambientale, economica e sociale. Un passo importante di una politica agricola che risponde sempre di più alle nuove esigenze e sensibilità dei nostri cittadini.”