Fieragricola e Image Line: webinar 16 giugno – Agricoltura Digitale 2022: evoluzione e opportunità

Un mercato che nel 2020 ha raggiunto il valore di 540 milioni di euro, secondo l’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia, con prospettive di crescita. L’agricoltura 4.0 sarà uno dei pilastri sui quali costruire il futuro dell’agricoltura: competitiva, digitale, sostenibile e sempre più produttiva. Il webinar online organizzato da Fieragricola di Verona e Image Line per mercoledì 16 giugno (ore 17) sarà l’occasione per fare il punto sulle opportunità presenti e future del digitale. L’evento si rivolge ai professionisti del settore agricolo, dai produttori ai consulenti, per comprendere, la transizione che sta caratterizzando il settore primario.

“Fieragricola, rassegna internazionale dedicata all’agricoltura, inaugura con questo approfondimento dedicato all’agricoltura digitale un ciclo di webinar che mirano a dare risposte concrete alle imprese che operano in agricoltura – dichiara il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani. Il settore primario ha di fronte a sé sfide importanti legate alla redditività delle imprese e del miglioramento di alcuni elementi che per la società sono diventati essenziali, come l’impatto ambientale o il benessere animale. La digitalizzazione verso la smart farming rappresenta una soluzione per una transizione ecologica in grado di garantire vitalità economica a 10 milioni di imprese agricole in Europa. Come principale manifestazione fieristica dedicata all’agro-zootecnia non potevamo non partire da questi temi, che saranno declinati a Veronafiere alla 115ª edizione di Fieragricola, in programma dal 26 al 29 gennaio 2022”.

I big data rappresentano un enorme potenziale per la gestione dell’azienda agricola, ma è fondamentale utilizzarli in maniera consapevole. Ivano Valmori, Ceo di Image Line, punta i riflettori sull’importanza dell’informazione e della formazione all’uso delle nuove tecnologie e afferma: “L’agricoltura dei dati rappresenta un ecosistema di straordinaria importanza per ottimizzare i processi di produzione, mettere in campo la tracciabilità di filiera e consentire al Made in Italy di diventare ancora più competitivo sia a livello nazionale che internazionale. Gli agricoltori e coloro che li assistono sviluppano la realtà in campo, che la digitalizzazione consente di analizzare, interpretare, tracciare attraverso una serie sempre più ampia e definita di dati. Solo attraverso la condivisione e la circolazione di dati si può raccontare con estrema trasparenza la storia di ogni prodotto che arriva sulla tavola del consumatore finale”.

I dati evidenziati dalla ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood, che fotografano un mercato in crescita del +20% sul 2019, con il 3-4% della superficie agricola utilizzata in Italia coltivata con strumenti di “smart farming”, saranno approfonditi da Maria Pavesi, ricercatrice dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia, con un focus specifico sulla meccanizzazione innovativa. Antonio Samaritani, Ceo di ABACO Group, illustrerà lo scenario in cui si inserisce l’agricoltura digitale, identificando le sinergie tra pubblico e privato e i vantaggi ottenuti dalla raccolta e dall’analisi dei big data, mentre Giuseppe Perrone, EY Blockchain EMEIA Leader, entrerà nel vivo delle tecnologie emergenti per l’agricoltura 4.0 (Blockchain, IoT e intelligenza artificiale), illustrando il modo in cui il digitale supporta la sostenibilità delle produzioni e l’economia circolare. Gianluca Brunori, ordinario di Economia Agraria all’Università di Pisa e presidente del Comitato Consultivo sulla digitalizzazione in agricoltura dell'Accademia dei Georgofili, parlerà di sviluppo e digitalizzazione delle aree rurali. Al convegno parteciperà anche Massimiliano Giansanti, vicepresidente del Copa Cogeca, oltre alle rappresentanze istituzionali, che condivideranno un punto di vista italiano ed europeo sul contributo dell’’agricoltura digitale agli obiettivi della strategia Farm to Fork e più in generale alle priorità definite nello European Green Deal.