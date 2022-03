Fieragricola, Verrascina (Copagri): Questa Pac chiede agli agricoltori di fare di più dando di meno. VIDEOINTERVISTA

"E' una Pac che non ci accontenta. Avevamo chiesto semplificazione, che non c'è stata, avevamo chiesto più risorse e non ci sono, visto che addirittura è presente un taglio del 10% e del 35% per i pagamenti diretti. Ci rendiamo conto che è stato raggiunto un compromesso su cui però bisogna lavorare e lo stiamo facendo con i tavoli ministeriali e tra le organizzazioni, perché dobbiamo cercare di capire come sfruttare al meglio le risorse che arriveranno da questa Pac. Purtroppo si chiede agli agricoltori di fare di più dando di meno, per questo dobbiamo puntare su quello che chiede il consumatore, quindi qualità e sostenibilità ambientale, ma va aggiunta anche quella economica. Dobbiamo poi lavorare sulla sicurezza del cibo italiano e sul versante della salute. C'è sempre più richiesta per un cibo salutistico e per questo dobbiamo puntare sulla tecnolog2.ia e la ricerca, investendo sui giovani, ma dobbiamo lavorare sull'utilizzo al meglio delle risorse che arriveranno, soprattutto in settori critici come la zootecnia e l'olivocultura. Così ad Agricolae Franco Verrascina, presidente Copagri, in occasione del summit internazionale che apre l'edizione 2022 di Fieragricola alla Fiera di Verona.