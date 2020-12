Fiere: AEFI bene estensione finanziamento agevolato di Simest ai quartieri e organizzatori fieristici

AEFI ringrazia Simest per lo sforzo nella veloce implementazione delle procedure attuative dedicate al comparto fieristico per questa misura nonché il Ministero degli Affari Esteri che si è attivato affinché anche le procedure attuative relative ai 263 milioni a fondo perduto - previsti dall’art. 91 del DL 104/2020 e rifinanziati con il Decreto Ristori - siano definite nel breve. Il nostro ringraziamento anche al Mibact per l’aumento di ulteriori 350 milioni delle risorse destinate al ristoro per gli operatori del settore fiere e congressi. Sono presupposti positivi per un supporto concreto a tutta la filiera, tuttavia l’Associazione sottolinea che all’interno del Sistema Fieristico Italiano, vera eccellenza mondiale, esistono anche realtà con fatturati importanti che organizzano direttamente numerose manifestazioni e che, come tutto il settore, durante il 2020 hanno visto il fatturato dissolversi. Per questo, AEFI ritiene che i ristori a fondo perduto debbano essere svincolati dai limiti previsti dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato (le c.d. regole del “de minimis”), come peraltro affermato dalla stessa Commissione europea. Solo con l’eliminazione del de minimis si potrà infatti avere il ristoro necessario a compensare i danni subiti per il blocco totale dell’attività nonché a ripagare le spese sostenute per adeguare i quartieri ai protocolli di sicurezza.

