Filiera grano duro-pasta, Giansanti (Confagricoltura): Fondamentale tornare a fare attività formativa e utilizzare tecnologie per produzione di qualità

“L’andamento meteo spesso incide in maniera forte sulle produzioni, bisogna però considerare che stiamo parlando di una programmazione pluriennale su cui stiamo lavorando, quindi il punto di arrivo della qualità è su base pluriennale” dichiara il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

“Bisogna poi considerare le tecniche agronomiche, in troppi anni non si è più parlato di tecnica applicata all’agricoltura. Gli agricoltori fanno grano di routine, utilizzando le stesse tecniche, le stesse varietà e le stesse concimazioni. Bisogna invece comprendere che dobbiamo adattare la nostra capacità produttiva in funzione di come cambia il meteo e come cambiano i nostri terreni. Dunque l’attività formativa diventa fondamentale, dobbiamo tornare a fare attività formativa in campagna e tra gli agricoltori per dare quella giusta consulenza per produrre sempre di più e sempre meglio, valutando anche l’andamento meteorologico” sottolinea.

“Infine dobbiamo far ricorso a migliori tecnologie, abbiamo la possibilità di utilizzare il credito di imposta 4.0, quindi gli agricoltori che investiranno in tecnologia potranno utilizzare i migliori prodotti tecnologici per produrre sempre meglio”.