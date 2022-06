Filiera Italia: subito interventi di emergenza contro la siccità ma si dia subito attuazione al progetto invasi o Made in Italy alimentare a rischio

La crisi idrica attuale rappresenta un'emergenza la cui soluzione strutturale non è più prorogabile, o a rischio è l'intera filiera agroalimentare italiana. Ad affermarlo è Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato di filiera Italia evidenziando come i gap del sistema idrico nazionale permettono di raccogliere oggi solo l'11% dell'acqua piovana e mettono a rischio produzioni ed eccellenze del Made in Italy. E aggiunge Scordamaglia: "la drammatica situazione in cui la siccità sta mettendo in ginocchio i produttori agricoli italiani si riflette con un effetto domino sull’industria alimentare che vede ridotta ulteriormente la disponibilità di prodotto agricolo di qualità e sul consumatore finale. Non è possibile continuare a considerare questa un’emergenza non prevedibile per cui aldilà degli interventi di emergenza e di sostegno ora improrogabili, bisogna immediatamente dare attuazione al progetto Coldiretti-Filiera Italia degli invasi da realizzare capillarmente sull’intero territorio nazionale, che permetterebbe di accumulare fino al 50% delle acque piovane". E aggiunge il Consigliere Delegato, "il piano nazionale di accumulo deve essere considerato un intervento strategico di interesse nazionale e per il quale debbono essere previste delle procedure di semplificazione burocratica che evitino i soliti ritardi autorizzativi questa volta incompatibili con questa emergenza nazionale".

E conclude il Scordamaglia: “la mancata soluzione in via strutturale del problema siccità metterebbe a rischio anche la crescita eccezionale dell’export agroalimentare italiano evidenziato anche nella recente partecipazione di Filiera Italia al summer fancy food di New York.