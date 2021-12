Fine 2021-inizio 2022, Gallinella: semplificazione e tecniche di evoluzione assistita. Agricoltura responsabile solo del 7% emissioni

La proposta di legge a cui tengo molto, fosse solo per il suo carattere altamente innovativo - prosegue Gallinella - è quella sulle TEA, le Tecniche di Evoluzione Assistita. Anche in questo caso auspico che il Governo faccia propria la proposta in un prossimo provvedimento. Poi vi è lo stoccaggio della anidride carbonica tramite la tecnica del biochar, una possibilità che ho promosso con un ordine del giorno accolto dal Governo: si tratta di una soluzione per render ancor più protagonisti attivi della transizione ecologica gli agricoltori. Ricordiamo che il comparto primario è responsabile di appena il 7 per cento delle emissioni (dati Ispra), pertanto ritengo necessario incentivare il biochar con uno strumento simile al conto energia dedicato agli imprenditori agricoli in quanto dovranno adoperarsi per mitigare gli effetti delle altre attività antropiche", conclude.

