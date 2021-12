Fine 2021-inizio 2022, Verrascina: soluzioni condivise e aggregazione per arrivare al Bene comune del settore

"Quello che si appresta a concludersi nelle prossime ore è un anno molto intenso e pregno di avvenimenti che segneranno in maniera significativa, e speriamo in positivo, il futuro della nostra agricoltura, che è ancora tristemente alle prese con problematiche ataviche che da anni ne frenano lo sviluppo".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Copagri Franco Verrascina nel fare il bilancio 2021.

"A queste se ne vanno continuamente ad aggiungere di nuove. Non possiamo ovviamente mancare di citare la drammatica emergenza pandemica, che per molti mesi ha fatto sentire i suoi pesanti effetti sul lavoro degli agricoltori, andandone a erodere la redditività; la pandemia ha però dimostrato la strategicità del nostro comparto e dei lavoratori che in esso operano, i quali non si sono mai fermati e hanno continuato con grande senso di responsabilità a garantire il costante e regolare rifornimento degli scaffali della grande distribuzione.

Il 2021, inoltre, ha visto gli agricoltori della Penisola confrontarsi con ulteriori gravose problematiche, alcune delle quali affondano le loro origini negli anni trascorsi, come la Xylella e l’annosa questione del prezzo del latte alla stalla, altre di stampo più recente, come l’allarme aviaria in Veneto e Lombardia, dove sono già diverse decine i focolai", prosegue.

"All’anno che verrà non possiamo quindi che chiedere che resti alta l’attenzione sui territori coinvolti, auspicando al contempo che si arrivi a una soluzione condivisa che possa dare ai tantissimi agricoltori e allevatori colpiti la necessaria serenità per guardare al futuro con fiducia. Parliamo di tre questioni ovviamente molto diverse, ma che hanno il comune denominatore di poter essere risolte solo continuando a puntare con decisione sull’unione, sull’ aggregazione e sul confronto tra le parti, con il fine ultimo di arrivare al bene comune, ma anche sulla ricerca e sull’innovazione, mettendo a frutto le enormi potenzialità che potrebbero derivare dall’applicazione delle nuove tecnologie".

Per il presidente Copagri "i tempi sono maturi per affrontare nuove sfide che possano aiutare il comparto primario a coniugare gli impegnativi orientamenti comunitari in materia di sostenibilità ambientale, che andrà necessariamente coniugata con quella economica; pensiamo in particolare a tutta la partita che ruota intorno al miglioramento genetico, sulla quale si sta finalmente cominciando a lavorare grazie a proposte innovative, come quella recentemente presentata alla Camera per iniziare a ragionare sulla ricerca in campo".

"In tal senso - spiega ancora - non possiamo che accogliere con favore gli stanziamenti destinati alla ricerca inseriti nella manovra di bilancio, che prevede diversi interventi a sostegno della ripresa, ma che manca del dovuto coraggio necessario a rilanciare un comparto che è in forte sofferenza e al quale vengono destinate risorse limitate rispetto alle reali esigenze; vanno nella direzione auspicata dalla Copagri iniziative come il rinvio di plastic tax e sugar tax, di cui si auspica l’abolizione, e la proroga del ‘Bonus verde’, ma anche gli interventi sul versante fiscale e previdenziale, anche se come detto ci aspettavamo di più, in particolare in relazione ai fondi stanziati a favore delle filiere, ma anche sugli interventi riguardanti la cessione del credito d’imposta e sul rifinanziamento della ‘Nuova Sabatini’".

Allargando lo sguardo sul versante comunitario, Verrascina spiega che "l’anno che si sta per concludere ci ha portato la tanto attesa riforma della PAC , alla quale si aggiungerà a breve il Piano Strategico Nazionale-PSN , su cui è in corso una intensa e costruttiva consultazione con il Mipaaf. Con il via libera finale del Parlamento UE alle tre proposte legislative nelle quali si articola la riforma della PAC, che entrerà in vigore nel 2023, si apre una fase nuova per la nostra agricoltura, che vedrà nel PSN uno dei tasselli fondamentali dello sviluppo del comparto; l’altro tassello sarà rappresentato dagli atti delegati messi in campo dalla Commissione Europea, con i quali si andrà a completare il quadro legislativo di una PAC che, pur non essendo certamente la migliore rappresentazione della semplificazione attesa e auspicata dal settore, darà al nostro Paese, unitamente alle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR , la possibilità di plasmare l’agricoltura del futuro e accompagnare le imprese verso un rilancio strutturato che punti fortemente sulla riduzione del carico burocratico e amministrativo".