Firmato protocollo per prevenzione e contrasto sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Orlando:sinergia tra istituzioni, corpi intermedi e società civile unico modo per agire in maniera incisiva

Firmato oggi al Viminale il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato dai ministri Luciana Lamorgese (Interno), Andrea Orlando (Lavoro e delle politiche sociali), Stefano Patuanelli (Politiche agricole alimentari e forestali) e dal presidente del consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco.

Obiettivo dell'accordo è promuovere la cooperazione interistituzionale coinvolgendo prefetture e comuni per assicurare l’attuazione delle misure del “Piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura 2020-2022" ma anche di promuovere progetti delle associazioni che operano nel primario. E’ prevista anche l’istituzione una Consulta presso il ministero dell’Interno che sarà composta da rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie a cui parteciperanno soggetti pubblici o privati di esperienza.

“Il protocollo che si firma oggi - ha detto il ministro Orlando - segna un passo molto importante nel contrasto a un fenomeno che interessa un segmento strategico della nostra economia. La sinergia tra istituzioni, corpi intermedi e società civile è l’unico modo per agire in maniera incisiva. Ringrazio la ministra Lamorgese perché segna un protagonismo del ministero degli interni su questo terreno inedito e importante”. Per Orlando il "protocollo assume una valenza che va ben oltre il suo contenuto" perché "istituzionalizza una sinergia tra istituzioni e società che diventa indispensabile per fare bene e sensibilizzare su ciò che non è strettamente repressione". "A livello europeo - ha detto - si riconosce la clausola sociale per la Pac, in qualche modo si completa il ragionamento di un’attenzione all’agricoltura attenta al rispetto del lavoro. E’ importante favorire attenzione che non si limiti all’agricoltura, perché il caporalato esiste anche in altri settori”.

Tra le azioni previste, l'impegno del Ministero del Lavoro sarà supportare le amministrazioni comunali nell’attuazione del piano triennale a livello locale, anche attraverso una mappatura puntuale di tutto il territorio nazionale con Anci con il sostegno del Fondo nazionale per le politiche migratorie, per individuare le aree più esposte al rischio verso cui indirizzare le azioni per soluzioni alloggiative dignitose. "Queste potranno beneficiare - ha detto Orlando - di finanziamenti nel PNRR pari a 200 mln di euro”.

“Ci si impegna così a sostenere, con i fondi del Fami e di altri fondi disponibili - ha continuato - interventi per rafforzare l’occupazione e mantenere condizioni di regolarità lavorativa delle categorie vulnerabili, di disegnare e avviare un meccanismo nazionale di referral che assicuri identificazione, assistenza e reinserimento lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Una proposta di linee guide nazionali sarà presentata in materia il prossimo 27 luglio prossimo. Inoltre attuare i programmi per favorire l’accesso al lavoro e rafforzare le attività di vigilanza attraverso task force che prevedano anche la presenza del mediatore culturale in collaborazione con l’ispettorato nazionale del lavoro. Ma anche promuovere con il Mipaaf l’agricoltura etica e di qualità e il lavoro dignitoso in agricoltura anche attraverso campagne congiunte di comunicazione istituzionale”.

“In questo abbiamo valorizzato maggiormente la capacità propositiva delle organizzazioni agricole a tutela della dignità del lavoro e per l’affermazioni dei valori di legalità e trasparenza anche ai fini del contrasto alle infitrazioni delle organizzazioni criminali. Lavoreremo con le organizzazioni agricole e le parti sociali per rafforzare i contratti di filiera anche ricorrendo alle risorse rese disponibili anche dalla programmazione complementare al PNRR. Non c’è dubbio - ha concluso - che bisogna agire per inserire accanto ad azioni repressive, anche misure premiali a favore delle aziende che aderiscono alla rete del lavoro agricolo di qualità. E' opportuno fare in modo che i comportamenti virtuosi diventino incentivo per le aziende che rispettano le regole”.

Un ricordo del ministro è andato a Paola Clemente, morta il 13 luglio 2015 e vittima dello sfruttamento, come simbolo di tutte le lavoratrici e lavoratori “che conoscono la fatica sfruttate da organizzazioni senza scrupoli e su cui è richiesto un impegno costante nel tempo per sconfiggere quest’inaccettabile pratica ”.