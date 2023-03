Flavescenza dorata, Giansanti: non possiamo gestire le fitopatie con l’acqua di rose, in emergenza servono misure emergenziali

"I dati generano preoccupazione e le fitopatie non possono essere affrontate su base locale e regionale e senza l'uso di "stregoni". C'è ancora l'esperienza della Xylella che va ricordata e dobbiamo evitare di utilizzare gli strumenti del passato o sbaglieremmo ancora. La scienza e la ricerca applicata assumono un ruolo importante in prospettiva, affrontando però i temi del presente, ma oggi parlarne in agricoltura è ancora un tabù".

Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione dell'incontro sulla flavescenza dorata organizzato da Confagricoltura.

"Siamo di fronte a un paradosso che quello che studiamo in laboratorio non può uscirne, mentre quello che arriva dalla natura, compresa la flavescenza, ce lo dobbiamo tenere. Confagricoltura è quella degli OGM, non rinneghiamo la nostra storia, abbiamo chiesto sempre alle istituzioni di dare agli agricoltori gli strumenti migliori: spero che non ce li vietino sulle TEA. Su questo tema avremmo un vantaggio doppio, perché potremo essere i primi artefici e guidare il cambiamento europeo. I tempi non sono stimabili, forse avvieremo una ricerca sperimentale entro fine anno in Italia e se tutto va bene nel secondo semestre 2023 inizierà il dibattito europeo ma poi tutto sarà rinviato al 2025. Per questo dobbiamo fare squadra, perché non possiamo attenere il dibattito pubblico, non possiamo permetterci di distruggere il patrimonio economico del paese dal punto di vista della produzione dell'occupazione.

Stiamo rischiando troppo e quando a Bruxelles si parla della revisione al ribasso dei fitosanitari, siamo di fronte ad una follia assoluta, soprattutto rispetto a quanti ne vengono utilizzati in Italia. Come ridurre del 65%? Allora non conviene fare i banditi? Oggi siamo messi alla pari di quelli. che sono messi peggio dei paesi meno virtuosi. Rispetto a questo sono soddisfatto dell'azione del ministro dell'Agricoltura che ha chiesto uno studio di impatto, a cui la Commissione ha risposto non rinnovando alcune molecole: se non ti colpiscono con la destra lo fanno con la sinistra, oggi non posso gestire la flavescenza con l'acqua di rose, serve soluzione strutturale, dobbiamo intervenire su olio, vino e kiwi, le produzione maggiormente a rischio, dobbiamo fare squadra, regioni, governo e associazioni, per trovare fondi e impegnarci sulla ricerca. Per questo dobbiamo accelerare e come Confagricoltura lavorare sul Parlamento e sul Governo: i 2,5 milioni possono essere solo un inizio, ma in casi di emergenza servono fondi di emergenza".