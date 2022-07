Florovivaismo, post pandemia, guerra e aumento costi. Il Convegno su cambiamenti settore

“Florovivaismo tra post pandemia, prospettive di guerra e aumenti dei costi. I cambiamenti per il settore”. Questo il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione Florovivaisti Italiani, che si terrà a Roma giovedì 21 luglio, alle ore 16, presso l’Auditorium "Giuseppe Avolio" di Cia-Agricoltori Italiani, in via Mariano Fortuny 16.

Sarà possibile seguire i lavori anche in streaming al link: https://youtu.be/ wf0PxOyfDz4

Dopo l’introduzione a cura del presidente dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto, ci saranno le relazioni di: Eveline Herben (Association of Dutch Flower Auctions – VBN e presidente gruppo Fiori e Piante Copa-Cogeca) su “Il mercato del florovivaismo Ue tra nuove sfide e opportunità, una panoramica del settore”; Patrizia Borsotto (CREA PB) su “Dinamiche dei costi per le imprese orto-florovivaistiche e tendenze di mercato”; Daria Orfeo (AIPSA-Associazione Italiana Produttori di Substrati e Ammendanti) su “Substrati di produzione, tra carenze di materie prime e aumenti dei costi”; Massimo Bagnoli (presidente Esco Agroenergetica) su “Un progetto per l’energia rinnovabile nelle serre”; Sergio Ferraro (presidente ASPROFLOR Comuni fioriti) su “Politica e associazioni protagonisti per un unico spettacolo, il verde che accoglie”.

Previsto l’intervento del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli e, in videocollegamento, l’europarlamentare Paolo De Castro. Le conclusioni saranno tenute dal presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.

Al termine del convegno è prevista l’Assemblea dei Florovivaisti Italiani riservata ai soci