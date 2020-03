FLOROVIVAISMO, VALLARDI: CI SIAMO BATTUTI CON FERMEZZA, SE NON PIANTIAMO OGGI NON RACCOGLIAMO DOMANI. E CHI RESTA A CASA PUO DEDICARSI ALLE PIANTE

"Da due settimane c'era una forte pressione in commissione Senato da parte della Lega in modo deciso". Così ad AGRICOLAE il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Giampaolo Vallardi che si dice soddisfatto per l'inserimento del florovivavismo nella lista dei prodotti che possono essere venduti. "I fiori rimasti invenduti in questo periodo corripondono al 70 per cento dell'incasso dell'intero anno. E se non piantiamo e seminiamo adesso non mangiamo dopo. Si tratta di uno sei settori chiave dell'Italia agroalimentare - conclude - e in un momento in cui si è costretti a casa la gioia di poter coltivare l'orto, i campi o le piante sui balconi contribuisce a restare a casa".

