FMI, approvata una nuova finestra di finanziamento per gli shock alimentari. Disponibile per un anno per rispondere a crisi alimentare globale

Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato una nuova finestra per lo shock alimentare nell'ambito dei suoi strumenti di finanziamento di emergenza. Questa nuova finestra sarà disponibile per un anno per fornire ulteriore accesso ai finanziamenti di emergenza per i paesi che devono affrontare urgenti esigenze di bilancia dei pagamenti legati alla crisi alimentare globale.

Il 30 settembre il comitato esecutivo dell'FMI ha approvato una nuova finestra temporanea per lo shock alimentare (FSW) nell'ambito dei suoi strumenti di finanziamento di emergenza (Rapid Credit Facility-RCF/Rapid Financing Instrument-RFI).

Una combinazione di shock climatici e pandemia ha interrotto la produzione e la distribuzione di cibo, facendo aumentare i costi per nutrire persone e famiglie. L'invasione russa dell'Ucraina ha spinto il prezzo del cibo e dei fertilizzanti ancora più in alto e ha esacerbato la carenza di forniture alimentari, danneggiando allo stesso modo gli importatori di cibo e alcuni esportatori.

La finestra per lo shock alimentare fornirà, per un periodo di un anno, un nuovo canale per il finanziamento del Fondo di emergenza ai paesi membri che hanno esigenze urgenti di bilancia dei pagamenti a causa di una grave insicurezza alimentare, un forte aumento delle importazioni alimentari o per le loro esportazioni di cereali. L'accesso sarà coerente con le effettive esigenze della bilancia dei pagamenti e limitato al 50 percento della quota, e sarà aggiuntivo agli attuali limiti di accesso annuali previsti dall'RCF/RFI. I limiti di accesso cumulativi nell'ambito della finestra regolare di RFI e della finestra di shock esogeno RCF, attualmente al 150% della quota, saranno aumentati al 175% della quota per i membri che prenderanno in prestito attraverso l'FSW. Una revisione è prevista entro la fine di giugno 2023.

Il comitato esecutivo ha anche modificato la politica per i programmi monitorati dal personale (SMP), per consentire il monitoraggio del programma con il coinvolgimento del consiglio (PMB). Il ruolo del comitato esecutivo sarà limitato alla valutazione della solidità delle politiche dei membri per raggiungere gli obiettivi del programma e al monitoraggio dell'attuazione del programma, comprese le politiche volte a facilitare la transizione verso un programma di qualità superiore della tranche di credito (UCT) sostenuto dall'FMI. I paesi che considerano un SMP sarebbero incoraggiati a richiedere un PMB se sono oggetto di uno sforzo internazionale concertato in corso da parte di creditori o donatori per fornire nuovi sostanziali finanziamenti o alleggerimento del debito, o se hanno un credito significativo del Fondo in sospeso nell'ambito di strumenti di finanziamento di emergenza. Il PMB sarà riesaminato entro la fine di settembre 2023.