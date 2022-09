Food and Science Festival, Rolfi: innovazione e ricerca strade per arrivare all’obiettivo di sostenibilità VIDEOINTERVISTA

"L'Approccio giusto verso la sostenibilità ambientale nasce dalle direttive europee e da una necessità, produrre di più facendo attenzione all'impatto ambientale. Questo festival sottolinea come la scienza, l'innovazione, la ricerca, sono quelle strade per arrivare all'obiettivo, invece degli atteggiamenti ideologici che rischiano di compromettere l'obiettivo delle imprese".

Così ad AGRICOLAE Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura della regione Campania, in occasione della presentazione del Food and Scienze Festival a Mantova.

"Mi auspico che anche dal governo incarica arrivi la consapevolezza che si debba intervenire. Ieri la Germania, con i 200 miliardi stanziati ha fatto intendere che in Europa funziona la logica per cui ognuno va da sé, quindi chi ha più spazi di bilanci interviene, quindi il tetto europeo al prezzo del gas è già infranto. L'Italai deve fare qualcosa, meglio indebitarsi un po di più oggi per aiutare imprese e famiglie che indebitarsi di più domani per far fronte ai costi sociali. La Regione sta già facendo e vareremo nuove misure per 17 milioni e mezzo di euro, stanzieremo risorse per i suini e le aziende lattiero casearie di montagna, per far fronte ai costi energetici".