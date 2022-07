Food: De Nigris partner della scuola internazionale di cucina italiana Alma

L’eccellenza dell’aceto italiano incontra l’alta formazione dei professionisti della gastronomia, per un connubio unico nel nome della valorizzazione della Cucina Italiana nel Mondo.

È con questo spirito che nasce una nuova partnership tra il Gruppo De Nigris, leader italiano del settore dell’aceto, e ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana e punto di riferimento da 18 anni per la formazione di chef che rappresentino il meglio dell’arte culinaria italiana nelle migliori cucine del mondo.

Una collaborazione pluriennale con cui il Gruppo De Nigris, recentemente insignito del riconoscimento di Marchio Storico Italiano dal Ministero dello Sviluppo Economico, si pone gli ambiziosi obiettivi di:

- Arricchire la sua expertise in campo culinario, con il supporto di chi utilizza l’aceto balsamico in ambito professionale, affinando gli abbinamenti migliori;

- Lavorare a progetti in sinergia con la Scuola di Cucina, per porsi sempre di più come ambasciatori della gastronomia italiana nel mondo;

- Dare un supporto concreto all’alta formazione di nuove generazioni di professionisti del settore.

Obiettivo, questo, che dal 2004 ad oggi, è la principale missione di ALMA.

Con i suoi corsi e le sue attività, forma chef, pasticceri, professionisti di sala, sommelier, bakery chef e food&beverage manager, aiutando tanti studenti ad intraprendere il loro percorso professionale nella ristorazione italiana e internazionale.

ALMA è, oggi, il centro più autorevole di formazione della cucina e dell’ospitalità italiana, con 10 corsi professionalizzanti per 7 aree di insegnamento (cucina, pasticceria, panificazione, servizio di sala, sommellerie, food&beverage e corsi per studenti stranieri).

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership, che permette alla nostra azienda di affiancare la scuola internazionale di cucina italiana nella formazione di giovani chef e professionisti del food – commenta Armando De Nigris, Presidente del Gruppo De Nigris -. La valorizzazione del Made in Italy e del saper fare all’italiana sono due pilastri della nostra azione quotidiana e siamo convinti che questa sia la strada giusta per rinnovare e promuovere al meglio, ogni giorno, l’immagine del nostro Paese nel mondo”.

“La missione centrale di una scuola come ALMA è quella letteralmente di “far vedere tutto” all’allievo, in una dimensione critica e metodologica – dichiara Matteo Berti, direttore didattico di ALMA - Dal piccolo produttore eroico alla tecnologia di ultima generazione. La storicità, la cultura e la tradizione di un prodotto come l’aceto balsamico, valicano la sua dimensione gustativa, diventando così autentico strumento didattico per la conoscenza di un territorio e delle persone che vi operano. Valori che noi di ALMA abbiamo avuto modo di riscontrare in un’azienda come De Nigris, grazie a questa nuova partnership tecnica”.