Forum Coldiretti, De Castro: Da Timmermans dette cose non vere, Ue ha utilizzato fondi Covid per sostenere e finanziare ricerca su carne sintetica

“Bene ieri la presenza di Timmermans però ci ha raccontato anche qualche sciocchezza. Ha sostenuto che sia una fake news il fatto che l’Ue sostenga la carne sintetica, però ricordo che proprio lui nel corso di una interrogazione affermava che bisognasse sostenerne la ricerca ed ha utilizzato i fondi di React Eu, ovvero i fondi del covid per finanziare la ricerca sulla carne sintetica di una importante azienda olandese. Quindi il problema c’è tutto, ci sono poi gli oltre 30 milioni di euro che vengono a finanziamenti sulla carne sintetica.”

Così l’Europarlamentare Paolo De Castro nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“È sbagliato inserire i bovini nella direttiva sulle emissioni industriali. È sbagliato dal punto di vista scientifico. Le emissioni delle nostre aziende zootecniche non hanno nulla a che vedere con le emissioni industriali. Le emissioni di Co2 che emettono le vacche si dissolvono nell’atmosfera in 9/10 anni e ce lo dicono gli studi scientifici. Quindi non possiamo paragonare le emissioni degli scarichi industriali o delle auto che possono arrivare addirittura a mille anni nell’atmosfera senza dissolversi.

Non si tratta neppure di aumentare il numero massimo di bovini considerato nella direttiva, non si tratta di aumentare a 200 oppure a 400 capi perché i bovini vanno proprio esclusi. Ricordo che la pianura padana su sta desertificando a causa della mancanza degli allevamenti zootecnici. C’è dunque un aspetto ambientale positivo della zootecnia, come fa allora Timmermans a metterle tra le emissioni industriali.

C’è poi il tema fitofarmaci. Tutti vogliono ridurre la chimica ma occorre fornire alternative concrete agli agricoltori, non sta facendo nulla la commissione sul tema della genetica sostenibile. Attendiamo una proposta dalla Commissione che risolva l’equivoco tra gli OGM e le nuove tecniche che non hanno nulla a che fare con quelli perché non mischiano geni. Serve fornire alternative concrete agli agricoltori.

Queste battaglie le vinceremo. Ieri abbiamo strappato come Commissione agricoltura Ue una competenza esclusiva sul tema dei fitofarmaci, per cui diremo nostra fino in fondo.”