Forum Coldiretti, Pichetto Fratin: Energia, trovare in Ue convergenza anti speculativa. Lavorare a obiettivi di breve e lungo periodo, rinnovabili centrali

“La questione energetica ha fatto emergere una situazione, ovvero la convinzione degli ultimi trent’anni che bastasse comprare da una parte o dall’altra e che la soluzione si trovasse col mercato spot. Questa era una soluzione facile per arrivare ad oggi in cui abbiamo capito che eravamo strangolati noi e tutta l’Europa. In Ue poi c’è chi è più preoccupato per i costi come l’Italia e chi dalla quantità come la Germania. La posizione in ambito Ue si divide tra questi due elementi e si dovrà trovare una convergenza anti speculativa.”

Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro ambiente e sicurezza energetica, nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“Su tutto questo nasce la politica nazionale di approvvigionamento che va verso un percorso di breve termine, ossia le contingenze, ed uno di lungo periodo su cui si innestano gli obiettivi di Co2. Tutto questo determina un cambiamento di pelle a livello produttivo e di creazione delle fonti di energia, di investimenti sulle rinnovabili. I passaggi sono quelli di eliminare pian piano i fossili perché le conseguenze sul clima già lo vediamo.

La partita sull’immediato e quella di lungo periodo è la sfida che dobbiamo vincere.”