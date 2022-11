Forum Coldiretti, Prandini: pesticidi, fertilizzanti, cibo sintetico, redditività e semplificazione. Queste le sfide di fronte a noi. VIDEOINTERVISTA

Questi del Forum saranno due giorni di fondamentale importanza su più sfide, quelle a livello europeo per quanto riguarda le decretazioni che oggi sono in discussione sul tema delle emissioni in atmosfera. Sul tema dell'utilizzo dei pesticidi e dei fertilizzanti noi vogliamo portare il modello italiano e non diminuire la capacità produttiva, ma aumentarla grazie a tutto quello che potremo fare, anche legato all'innovazione, ma anche aumentare la capacità legata all'esportazione delle nostre eccellenze".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del Forum Coldiretti in svolgimento a Roma.

"Perché si torni a dare una giusta retribuzione di qualità al lavoro fatto dei nostri imprenditori. Questa è la sfida che Coldiretti lancia in questi due giorni, ovviamente con una grande attenzione anche ad altre insidie come quella del cibo sintetico. E tanto per essere chiari abbiamo raccolto in meno di una settimana più di 200.000 firme.

Chiederemo al Parlamento italiano di normare definitivamente il divieto di produzione e commercializzazione in Italia del cibo sintetico. Ma vogliamo essere un apripista perché tanti altri Paesi possono poi mutuare quello che l'Italia andrà a fare e portare al centro dell'attenzione il cittadino. Il consumatore deve essere messo nella condizione di poter scegliere di essere consapevole rispetto a quello che sta acquistando e sempre di più non essere ingannato come spesso è accaduto negli anni passati", prosegue Prandini.

"Diciamo che per quanto riguarda la misura finanziaria sono state recepite la gran parte della richiesta che noi abbiamo effettuato. Non ci sono stati tagli per quanto riguarda il mondo agricolo, ci sono stati nuovi stanziamenti ad esempio per quanto riguarda delle misure delle nuove linee di credito, per quanto riguarda progetti legati alla sovranità alimentare, per quanto riguarda l'innovazione, temi che per noi sono di fondamentale importanza era quello che stavamo chiedendo. Siamo riusciti a ottenerlo. Vogliamo una semplificazione anche per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato. Dobbiamo creare quelle condizioni per le quali non avvenga più ciò che abbiamo visto fino a qualche mese fa lasciare prodotto in campo perché non avevamo manodopera per poterlo raccogliere. Tutto questo va assolutamente superato perché non è solo un danno diretto all'impresa agricola, ma è un danno che viene arrecato ai cittadini consumatori meno prodotto, più prezzo", conclude il presidente.