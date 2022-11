Forum Coldiretti, Wojciechowski: Non possiamo utilizzare la stessa medicina per tutti i paesi dell’Ue, ci sono scenari differenti

“La crisi economica è stata causata in gran parte dal covid ed ha colpito il settore agricolo ma gli agricoltori hanno garantito la sicurezza alimentare a tutti noi. Adesso la situazione è persino più difficile con la guerra e le sue conseguenze a livello globale, ma gli agricoltori hanno continuato a svolgere il loro ruolo, garantendo la sicurezza alimentare globale, siamo come Ue il più grande esportatore di derrate agroalimentari a livello mondiale.

Gli agricoltori italiani garantiscono un valore aggiunto enorme. La produzione agricola italiana è la principale in Ue, siete leader nella produttività agricola. Gli agricoltori italiani coltivano l’8% del terreno agricolo in Ue e producono il 18% del valore aggiunto lordo nel settore agricolo. Questo è il successo dell’agricoltura italiana.”

Così il commissario Ue per l’agricoltura Janusz Wojciechowski nel corso del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti.

“Nel breve termine dobbiamo garantire che i nostri sistemi alimentari riescano a gestire scossoni causati da questi elevati prezzi e dalle strettoie della grande distribuzione. C’è un problema legato poi a profitti legato all’aumento dei costi della materie prime, dei carburanti, dei fertilizzanti. I prezzi della carne hanno quasi raggiunto un picco storico, la produzione si sta riducendo e gli animali vengono macellati con un peso ridotto a causa dell’aumento dei prezzi. Per affrontare queste criticità la commissione ha adottato delle iniziative. Ricordo il supporto che ha mobilitato le riserve di crisi per 500 mln di euro.

Dobbiamo lavorare sulle cause dell’inflazione, abbassare il prezzo dell’energia e garantire un approvvigionamento energetico. Tutto questo richiede azioni per assicurarsi delle forti alternative come le rinnovabili.

Nella Pac abbiamo raggiunto un compromesso equilibrato ed evitato che gli agricoltori fossero obbligati verso questa transizione verde, devono invece essere incentivati e sostenuti. E questo fa parte della riforma della Pac. Nella prima settimana di dicembre vedremo approvati questi piani strategici e gli agricoltori li accoglieranno positivamente.

Nella strategia Farm to fork dobbiamo prestare attenzione al rispetto dei differenti punti di partenza degli Stati membri. Abbiamo il problema delle emissioni in agricoltura ma i livelli di emissioni sono differenti tra i vari paesi e lo stesso vale per l’uso di pesticidi. Dobbiamo perciò rispettare i vari scenari europei, evitando di utilizzare la stessa medicina per tutti gli stati membri.

La mia posizione è chiara, sostenibilità in agricoltura significa produzione agricola e allevamenti sostenibili. Tutto questo fa parte della sostenibilità dei sistemi agricoli.”