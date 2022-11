Forum Coldiretti, Zuchtriegel (Parco archeologico Pompei): Dieta mediterranea un patrimonio da tutelare e conservare. VIDEOINTERVISTA

”Ci sono tanti progetti, ma soprattutto chi viene a Pompei si può rendere conto che non è, come molti forse pensano, solo una città di domus, di affreschi eccezionali, di monumenti, ma è anche una vastissima area verde che circonda il sito che dentro il sito, nell'area non scavata che a volte è dentro le case dove c'erano già in antico dei giardini ma anche dei vigneti. Dunque tutta quest'area nella nostra attualmente rappresenta per noi più che altro un costo, un costo di manutenzione, potatura degli alberi, tagli, taglio dell'erba eccetera eccetera. Questo però può diventare un enorme motore di sviluppo per noi, se coltivato con le tecniche antiche, se i prodotti li possiamo offrire ai nostri visitatori che vengono da tutto il mondo, dunque diventano veicolo, veicolo della dieta mediterranea, dell'agricoltura campana italiana. E se possiamo offrire ai nostri visitatori l'esperienza di conoscere l'antico non solo tramite i monumenti, ma anche tramite la natura, il contatto con gli animali, Oggi abbiamo messo un gregge di 150 pecore nell'area archeologica che ci aiuta a manutenere l'erba e dunque è per noi molto importante, ma può avere anche un significato che va oltre i confini del parco, perché intorno abbiamo tanti uliveti abbandonati, campi abbandonati. A me piange il cuore se vedo queste zone, poi vedo che noi importiamo dei prodotti agricoli da altre regioni, ma anche da altri paesi e dunque c'è qualcosa che non va. Questo crea ovviamente inquinamento, ma crea anche un costo che non appare per tutti questi terreni abbandonati che diventano un peso. E noi vogliamo essere un partner per tutto il territorio e dire guardate, noi vogliamo creare una buona vetrina per questo tipo di agricoltura, vogliamo aiutarvi a promuovere quello che noi abbiamo questa bellissima tradizione in Italia della dieta mediterranea, delle tradizioni ancora vive ma che dobbiamo tutelare e conservare come anche il patrimonio archeologico sono due cose che vanno insieme.“

Così il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel a margine del Forum Coldiretti