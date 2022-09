Forum Enpaia 2022: Fini, urgente Piano per sostenibilità e competitività filiere agricole

"E’ urgente un Piano strategico che ponga al centro la sostenibilità e lo sviluppo competitivo delle filiere agricole”. A dirlo il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, intervenendo, oggi a Roma, al Forum Enpaia 2022 “Economia e società: gli scenari di oggi e di domani nell’epoca dell’incertezza”.

“Serve, infatti, -ha continuato Fini- un progetto che dovrà partire dalle misure per fronteggiare le emergenze, quella energetica e climatica insieme alla crisi dei prezzi, e svilupparsi lungo un processo di recupero e rilancio delle aree interne con l’agricoltura protagonista”.

Dal presidente di Cia il punto sul contesto: “Emergenza energetica e crisi russo-ucraina hanno originato una crisi senza precedenti. Il potere di acquisto delle famiglie si è eroso pesantemente, le imprese a rischio chiusura sono aumentate e nelle aree rurali il processo di declino è divenuto inarrestabile. Il settore agricolo -ha sottolineato- è particolarmente esposto per via dell’insostenibilità dei costi di produzione che ne ha azzerato i profitti. L’inflazione sugli scaffali non ha trovato equa rispondenza nei prezzi pagati agli agricoltori che devono lottare per mantenere i listini ai livelli degli scorsi anni. Infine, a rendere il quadro ancora più tragico, la siccità di questi ultimi mesi con danni certi per oltre 3 miliardi, e poi gli incendi e le grandinate”.

Quanto al Piano necessario per salvare l’agricoltura, così come ribadito anche nel documento Cia per i candidati alle politiche, la specifica del presidente nazionale Fini: “Resta cruciale, sempre, salvaguardare le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. È questa la strada da percorrere -ha aggiunto- per cogliere l’irrinunciabile sfida della transizione ecologica e sfruttare le sue importanti opportunità, a partire da quelle del Pnrr”.

“Inoltre -ha concluso il presidente nazionale di Cia- non dimentichiamo lo sviluppo delle aree interne, che coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie nazionale e sono legate a doppio filo con l’agricoltura italiana. Occorre una valorizzazione che passi per la transizione digitale e la meccanizzazione agricola; incentivi a reti e distretti a vocazione territoriale; potenziamento del turismo rurale; sostegno a forme di agricoltura sociale; crescita di filiere agroenergetiche locali. Allo stesso tempo, serve anche una riorganizzazione dei servizi alla persona, con più infrastrutture stradali, sanitarie e scolastiche, evitando il progressivo spopolamento e abbandono di aree fondamentali per il Paese”.