Fossano: abbattimento dei tigli di corso Colombo. Taricco interroga il ministro Cingolani

È stata presentata dal Senatore Mino TARICCO insieme ai colleghi FEDELI, PINOTTI, GIACOBBE, STEFANO, NANNICINI, PITTELLA, ROIC, VALENTE e FERRAZZI in Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali, una interrogazione per sensibilizzare le varie istituzioni competenti sull’impatto che operazioni di abbattimento di un intero viale alberato, senza effettiva necessità e in mancanza di comprovate valutazioni tecniche e documentazioni appropriate, possano avere sulla qualità della vita, e per richiedere, qualora fosse possibile, interventi più mirati di potatura, pulizie, manutenzione regolare del verde urbano, anche per non privare l’intera Comunità di risorse naturali preziose ed ovviare così ad un danno ambientale e paesaggistico che richiederebbe decenni per essere ricostituito.

