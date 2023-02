Francia, Istituto Nazionale Tumori: Alcol, anche a bassi dosi favorisce sviluppo di cancro e tumori. Nessuna differenza tra vino, birra o whisky

Bere alcol fa male, a dirlo è anche l'Istituto Nazionale del Cancro in Francia (INCa), che ha presentato il suo barometro del cancro 2021, in collaborazione con Public Health France. Anche a bassi dosi il consumo di alcol favorisce l'insorgere di tumori e cancro (già al di sotto delle dosi minime consigliate: due drink al giorno per l'uomo, uno per la donna) e non vi è differenza -per le dosi standard- tra un bicchiere di vino, uno di whisky o uno di birra.

L'alcol -scrive l'ente francese- è la seconda causa più prevenibile di morte per cancro, responsabile di 28.000 nuovi casi ogni anno. È stato classificato come cancerogeno per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dal 1988 e responsabile di diversi tipi di cancro.

Nel 2015 sono stati stimati 41.000 decessi attribuibili all'alcol, di cui 30.000 tra gli uomini e 11.000 tra le donne (rispettivamente l'11% e il 4% della mortalità degli adulti dai 15 anni in su). Tra le cause di morte associate al consumo di alcol, il cancro è al primo posto con 16.000 decessi all'anno. Le patologie cardiovascolari sono al secondo posto con quasi 10.000 decessi all'anno. Il consumo annuo di alcol in Francia è stato stimato in 10,4 litri di alcol puro per abitante di età superiore ai 15 anni nel 2020, ovvero circa 2,5 bicchieri da 10 g di alcol puro al giorno e per abitante.

Anche a basse dosi l'alcol aumenta il rischio di cancro, sottolinea l'Istituto Nazionale del Cancro.

L' etanolo contenuto nelle bevande alcoliche viene trasformato nel corpo in composti che favoriscono lo sviluppo di tumori. L'effetto del consumo di bevande alcoliche dipende principalmente dalla quantità di alcol fornita e non dal tipo di bevanda (vino, birra, aperitivi). Il rischio di cancro aumenta con la dose totale di alcol consumata.

Indipendentemente dal tipo di alcol consumato, le bevande standard (dosi generalmente servite nei bar) contengono la stessa quantità di alcol puro: un bicchiere di vino avrà lo stesso effetto cancerogeno di un bicchiere di alcol forte (cfr. schema a fianco). Una bevanda standard contiene 10 grammi di alcol puro.

L'alcol aumenta il rischio di sviluppare diversi tipi di cancro:

Per il cancro al seno, il rischio aumenta a partire da un consumo inferiore a un drink al giorno, dunque già al di sotto delle soglie minime di consumo consigliate per le donne (due drink al giorno per l'uomo, un drink al giorno per la donna).

Tenendo conto di un rapporto "rischio/piacere", si raccomanda alle persone che scelgono di consumare alcolici di non superare i 10 drink a settimana , che possono essere tradotti come: "Per la tua salute, massimo due drink al giorno, e non tutti i giorni". Si tratta di valori di riferimento che offrono un rischio inferiore e non di valori di riferimento al di sotto dei quali il rischio di cancro è nullo. Una misura in linea con quanto già stabilito dalle autorità statunitensi, ad esempio.

La nocività dell'alcol -ribadisce l’Institut national du cancer- è stata chiaramente dimostrata e la sua natura cancerogena è stata riconosciuta da oltre 35 anni. In Francia, è una delle principali cause di morte con 41.000 decessi stimati nel 2015, di cui 16.000 per cancro, e 28.000 nuovi casi di cancro, il che lo rende il secondo fattore di rischio per il cancro evitabile dopo il tabacco. Dai risultati del barometro sul cancro emerge che l'80,3% degli intervistati ha dichiarato di aver bevuto alcolici almeno una volta durante l'anno, il 44,4% l'ha consumato ogni mese, il 47,4% ogni settimana e l'8,0% quotidianamente.

