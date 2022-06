Fruit Beach Party, l’ortofrutta in tour nelle spiagge: Cervia, Versilia, litorale Veneto. Otto le tappe, si parte 8 luglio a Cervia

Sei grandi brand dell’ortofrutta per nove prodotti premium. Otto tappe in tre regioni, per sei località di mare. L’ortofrutta d’eccellenza dall’8 al 23 luglio ha il suo road show dell’estate: “Fruit Beach Party”. A idearlo è SGMARKETING, società specializzata nella valorizzazione dell’agrifood, che ha selezionato sei partner d’eccellenza del panorama ortofrutticolo italiano, espressione di un sistema di valori nel segno dell’innovazione, della qualità e del gusto. Perché se è vero che “Non è estate senza frutta e verdura”, in un claim risuonato tante volte, è altrettanto vero che il settore necessita di nuovi strumenti per rivolgersi ai consumatori in maniera coinvolgente e innovativa.

Come nel caso di “Fruit Beach Party”, che vede partecipare sei aziende di rilievo, unite nel rendere l’ortofrutta la grande protagonista dell’estate. Al tour hanno aderito Berryway, Lamponi e Mirtilli; Citrus L’Orto Italiano, Limone verdello; Pink Lady®, Mela; Solarelli, Pesca Nettarina di Romagna Igp; Metis®, Susina; Moncada®, Pomodori datterino, ciliegino e Camone®.

Otto le tappe del road show, ospitate in sei stabilimenti balneari, in tre regioni simbolo della vacanza nel Belpaese (Emilia-Romagna, Toscana, Veneto). Si parte in Romagna venerdì 8 luglio al bagno Fantini Club Cervia, con replica il 9 e 10 luglio.

A seguire in Versilia venerdì 15 luglio al Bagno Jungla 21 a Cinquale – Marina di Massa, sabato 16 luglio al Bagno Adrea Doria a Torre del Lago Puccini, domenica 17 luglio al Bussola Club Versilia a Marina di Pietrasanta.

Il tour si chiude in Veneto a Duna Verde ai Bagni Bellavista venerdì 22 luglio e con l’ultima data sabato 23 luglio a Rosolina Mare al Tortuga Beach Club.

Innovativo l’approdo nelle spiagge, scelte come luoghi della spensieratezza dell’estate e del divertimento per eccellenza. Gli eventi infatti avranno un approccio fresco e divertente con il prodotto fatto degustare sotto l’ombrellone, valorizzato attraverso un drink dissetante a testimonianza del grande versatilità dell’ortofrutta. Non solo: aree a tema negli stabilimenti balneari, un simpatico gioco dal nome evocativo “Docciafruit”, uno spazio photo booth con stampa istantanea delle foto ricordo e tanti gadget personalizzati trasformeranno i pomeriggi di queste giornate in eventi ludici e nel contempo esperienziali, con protagonisti assoluti i gustosi prodotti coinvolti.

“Abbiamo dato vita a questo esclusivo evento promozionale perché sentiamo reale la necessità di avvicinare il consumatore all’ortofrutta attraverso nuove narrazioni vissute in contesti informali - afferma Salvo Garipoli, Direttore SGMARKETING - L’idea è quella di parlare delle principali categorie ortofrutticole e dei relativi brand, valorizzandone modalità di consumo nuove e appealing. L’interesse da parte del settore è stato immediatamente altissimo, il che lascia intendere quanto sia rilevante sostenere i consumi a partire dal prodotto, dalle sue caratteristiche e dalla garanzia di qualità che solo la marca è in grado di offrire”.

Info: www.fruitbeachparty.it