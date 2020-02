FRUIT LOGISTICA MIPAAF, BELLANOVA: “SICUREZZA ALIMENTARE NON SI TOCCA, NON E’ MERCE DI SCAMBIO PER ACCORDI COMMERCIALI”

“La sicurezza alimentare non si tocca e non è merce di scambio per nessun accordo commerciale. È un diritto inalienabile dei cittadini”, cosi la Ministra Teresa Bellanova intervenendo all’inaugurazione della collettiva “Italy – the Beauty of Quality” presso lo spazio ICE-CSO del Fruit Logistica, in corso a Berlino. “L’Italia – ha aggiunto la Ministra - vuole mercati aperti con regole certe. I dazi non sono lo strumento del futuro delle relazioni mondiali e quando gli Stati Uniti alzano i dazi sui prodotti della Dieta mediterranea non fanno un danno solo ai nostri produttori ma danneggiano i loro consumatori privandoli di un’alimentazione sana e garantita”.

