G20, Brasile: irrazionale e rischioso protezionismo e ‘precauziosimo’ europeo. L’innovazione è stata al centro della rivoluzione verde del Brasile da paese importatore a primo paese esportatore

Nei suoi discorsi la ministra dell’Agricoltura del Brasile nel G20 sottolinea il protezionismo agricola di alcuni paesi ricchi come un vero nemico della sostenibilità.

"Questo incontro - ha spiegato - si svolge in un momento molto particolare e speciale per i nostri paesi e per il mondo intero. Siamo a pochi giorni dal Food Systems Summit e meno di due mesi prima del COP-26. In questi eventi,

il contributo dell'agricoltura alla sostenibilità sarà sotto i riflettori.

In entrambe le occasioni, le nostre discussioni devono svolgersi nel contesto di contributo vitale dell'agricoltura alla sicurezza alimentare globale e la sua vulnerabilità agli impatti del riscaldamento globale e del cambiamento climatico.

Il Brasile è attivamente impegnato nei loro corrispondenti processi preparatori. Noi sottolineiamo l'importanza di risultati ambiziosi e significativi, specialmente per i più vulnerabili delle nostre società.

Come economie leader del mondo, abbiamo l'obbligo morale, nel contesto delle nostre responsabilità comuni ma differenziate, di realizzare gli SDGs e l'Accordo di Parigi. Dobbiamo anche sostenere quei paesi che non hanno i mezzi per guidare la propria transizione.

Cari colleghi, stiamo vivendo un momento decisivo nel percorso globale verso lo sviluppo sostenibile. Il modo in cui produciamo, lavoriamo e distribuiamo cibo, fibre ed energia energia rinnovabile ha implicazioni per le nostre economie nazionali, l'ambiente e la la lotta contro la povertà.

Come ho menzionato nella nostra sessione precedente, il Brasile vede la scienza, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico come uno strumento essenziale per promuovere le trasformazioni che vogliamo.

L'innovazione è stata al centro della rivoluzione verde del Brasile, che ha trasformato il paese da importatore netto di cibo a leader nell'esportazione in poco più di cinquant'anni.

È anche attraverso l'innovazione che continueremo a promuovere una crescita della produttività in agricoltura, con sforzi di mitigazione e adattamento.

Guardo al futuro con ottimismo sicura della capacità dei nostri paesi di guidare la trasformazione verso un mondo di crescita economica, inclusione inclusione sociale e gestione dell'ambiente.

Per questo, abbiamo bisogno che i paesi sviluppati riconoscano e si assumano le loro responsabilità storiche. Dobbiamo mettere in atto i meccanismi necessari per remunerare le nazioni in via di sviluppo per i loro servizi ambientali.

Il Brasile è pronto a fare la sua giusta parte, secondo la sua storia e la sua realtà. Noi ci aspettiamo lo stesso impegno dalle altre nazioni.

Ci sono due diversi aspetti che rendono la ricerca una forza motrice verso sostenibilità. In primo luogo, il suo ruolo nel fornire agli agricoltori gli strumenti per produrre di più, usando meno risorse naturali.

E secondo, il suo ruolo nel darci le prove scientifiche per permettere al cibo di fluire correttamente.

Per quanto riguarda il primo e più ovvio aspetto, dobbiamo trovare e implementare nuove soluzioni per i pressanti problemi che stiamo affrontando. La ricerca e innovazione sono fondamentali per lo sviluppo di un'agricoltura rinnovabile e rinnovabile e a basse emissioni di carbonio.

Il settore pubblico gioca un ruolo importante nella progettazione di politiche per la diffusione di queste tecnologie. Ma i governi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, non possono farlo da soli. Il settore finanziario globale deve investire ed essere parte delle soluzioni sul terreno.

Per il prossimo decennio, è necessario espandere la disponibilità di risorse per l'adozione di pratiche innovative. Queste devono essere efficienti dal punto di vista dei costi e accessibili a tutti, e non solo a pochi produttori sovvenzionati nei paesi ricchi.

Solo allineando le tecnologie sostenibili con gli investimenti renderemo l'agricoltura un settore strategico per una ripresa verde.

Per quanto riguarda il secondo aspetto della ricerca come forza motrice verso la sostenibilità, la scienza è la chiave per mantenere il commercio fluido e i mercati prevedibili.

Durante le pandemie, Pascal Lamy ha avvertito che il "precauzionismo" sarà la principale minaccia al commercio globale derivante dalla Covid-19.

Purtroppo, il protezionismo agricolo non è qualcosa di nuovo. Molti paesi ancora insistono nel proteggere artificialmente i produttori nazionali contro i concorrenti stranieri. Il protezionismo, come tutti sappiamo, premia l'inefficienza e fa male per la sostenibilità.

Ma ora, oltre al protezionismo, ci troviamo di fronte anche al "precauzionismo". I regolatori impongono sempre più spesso misure limitative nel tentativo di proteggere i consumatori in anticipo contro tutti i tipi di rischi possibili. Questo non è razionale.

I paesi devono astenersi dallo schierare barriere commerciali ingiustificabili e concentrarsi sull'eliminazione permanente di quelle in sospeso. Cercando stupidamente di proteggere tutti, alcuni paesi condanneranno milioni di persone alla povertà.

Il peso imposto dal "precauzionismo" avrà un impatto più profondo sulle comunità rurali e sui produttori, specialmente nei paesi in via di sviluppo.

comunità rurali e sui produttori, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Non possiamo accettarlo. La ricerca e l'evidenza scientifica sono pilastri non negoziabili di SDG 2.

La scienza deve essere il nostro faro. Invece di usarla solo quando è politicamente conveniente, dobbiamo sempre seguire una corretta e ragionevole valutazione dei rischi.

Un futuro più luminoso per noi sarà possibile solo attraverso decisioni razionali e basate sulla scienza.