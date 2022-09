Gas. Filiera Italia Inaccettabile no della Germania al price cup, senza solidarietà in dubbio il ruolo dell’Ue

“Inaccettabile il nuovo no della Germania al price cap europeo” ha detto Luigi Scordamaglia consigliere delegato di Filiera Italia dal Villaggio Coldiretti, evento dedicato al Made in Italy in corso fino a domenica 2 ottobre “Ancora una volta la Germania, senza alcuno spirito di solidarietà e condivisione dei valori europei non si è solo limitata a finanziare le proprie imprese e famiglie con 200 miliardi di euro- cosa di per sé più che legittima - , ma ha negato di fatto, associandosi all’Olanda che continua a speculare sul valore del gas al TTF di Amsterdam, la misura fondamentale del price cap”. “Il tutto - sottolineano da Filiera Italia - con argomentazioni strumentali del Governo tedesco secondo cui, così facendo, il Gnl andrebbe verso l'Asia, ben sapendo invece che il vero effetto di tale misura sarebbe bloccare soprattutto la speculazione responsabile di gran parte dei rialzi”. E prosegue Scordamaglia “Ancora più inaccettabile la posizione della Commissione che invece di sostenere con forza tale misura e pretendere che venga applicata a tutte le origini, ignora l’inedito stato di difficoltà aziende e famiglie dicendo che, la misura di mettere un tetto a tutto il prezzo del gas, sarebbe troppo drastica e che pertanto la si potrà valutare solo per il gas russo (omettendo di dire che ormai rappresenta meno del 9 % dell’ approvvigionamento europeo)”. “Il nostro futuro non può che essere in Europa - conclude il consigliere - ma in un’Europa ben più forte ed unita rispetto all’attuale, e disponibile a condividere non solo posizioni politiche verso l’esterno, ma anche strumenti di compensazione che eliminino distorsioni e cancellino la corsa competitiva tra Paesi membri su aspetti di prima necessità per aziende e famiglie come i costi energetici”