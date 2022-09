Giansanti al ‘Food&science festival’: intervenga governo europeo quanto prima su aumento costi

“Agli agricoltori, in questo momento storico, viene chiesto di dare un contributo sostanziale: quello di produrre cibo sicuro e in quantità. Questo è un esercizio che sta diventando sempre più difficile. Come agricoltori, più degli altri stiamo soffrendo il caro-energia. Sono un imprenditore anche io, e so bene quello che oggi è l’impatto dei costi dell’energia e del gas, per produrre ad esempio il formaggio, per il quale abbiamo registrato il 25% del fatturato.” Lo ha detto oggi il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’apertura del Food&Science Festival, a proposito del Consiglio Straordinario sull’Energia che si è svolto stamani a Bruxelles.

“Il costo dell’energia per un kg di formaggio a dicembre era il 3%, a luglio è arrivato al 13% e a ottobre è previsto appunto al 25% - ha sottolineato Giansanti -. Che fare? Aumento il prezzo del Parmigiano del 25% e vediamo chi se lo potrà permettere, oppure dovrò chiedere al distributore una dilazione dei pagamenti (ma per quanto tempo e per quanto si fiderà di me?), oppure blocco la produzione con tutto quello che significa fermare un qualcosa che non può essere riconvertito. Come me tutti nel settore agroalimentare”.

“Questa situazione è insostenibile, completamente fuori mercato ed è evidente che quanto prima si debba trovare una soluzione in Europa – ha precisato Giansanti -. Le soluzioni attuate in ogni singolo Paese non fanno altro che creare concorrenza nel mercato unico, e questo non va bene. Dobbiamo dare garanzie e certezze, come ci chiedono i consumatori, e dobbiamo salvaguardare quel patrimonio di imprese agricole che garantiscono la tenuta dei territori”.

“Se vogliamo avere un carrello della spesa che non aumenti di costo – ha concluso il presidente di Confagricoltura - è necessario che intervenga quanto prima il governo europeo”.