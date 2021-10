Giornata alimentazione, Centinaio: Sistema Italia sia unito ora più che mai in difesa Pmi contro piani multinazionali

"Non esistono sistemi alimentari universali, né diete che possono essere sviluppate in tutti i Paesi. La parola dieta vuol dire modo di vivere, fa parte delle abitudini di vita di un popolo. I consumatori devono essere messi nelle condizioni di poter scegliere - in modo consapevole e con un'adeguata informazione - cosa mangiare. Non condizionati nei loro acquisti, a tutto vantaggio delle multinazionali o di interessi che vanno aldilà della salute". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, alla vigilia della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021. "L'Italia è uno dei paesi simbolo della Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'Unesco - ricorda Centinaio-. Una dieta varia, che non esclude alcun alimento e che abbraccia le tante tipicità dei nostri territori. Non si tratta di un elenco di alimenti, ma di un vero e proprio stile di vita di un paese il cui tessuto economico è costituito da tantissime piccole e medie imprese che fanno della qualità il loro tratto distintivo. Una serie di realtà economiche che forse danno fastidio o fanno gola a qualche Big. Adesso più che mai - conclude il sottosegretario - è il momento che l'Italia come Sistema Paese sia sempre più unito e coeso senza divergenze politiche o sindacali per dire no al Nutriscore o a improbabili diete universali studiate a tavolino".

