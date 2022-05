Giornata delle Api, Confcooperative presenta il progetto Generazione Honey per rilanciare la filiera del miele italiano

Miele di qualità, italiano e prodotto da api italiane. Questo è l'obiettivo prefissato da Generazione Honey, nato da FedAgriPesca Confcooperative con l'idea di rilanciare l'informazione e la conoscenza di un prodotto naturale spesso poco utilizzato nei normali consumi. Generazione Honey coinvolge oltre 30 enti tra cooperative ed associazioni, 9.000 apicoltori e 350.000 alveari e si inserisce in una azione europea di salvaguardia delle api, come ha sottolineato Luigi Polizzi, direttore generale del Mipaaf: "Il settore apistico ci ha impegnato molto. Ieri abbiamo stanziato 7,7 milioni di euro per incentivare l'impollinazione e incentivare l'associazionismo. Tutto questo alla luce dell'importanza data dall'Ue. Il settore è in salute ma ancora frammentario. Abbiamo creato un partenariato pubblico-privato".

La giornata dedicata alle api e al miele ha previsto un avvicinamento attraverso un breve corso di assaggio guidato da Floriana Carbellano, coordinatore tecnico apistico dell' associazione AgriPiemonte miele, docente dell'albo in esperti analisi sensoriale del miele e direttore responsabile della rivista l'Apicoltore italiano.

"La consapevolezza sul mondo apistico parte dalla salvaguardia ambientale: le api sono principalmente minacciate dalla cementificazione, insetticidi agricoli e modificazioni climatiche, l'apicoltura ha bisogno di acqua, come le piante. Una maggiore informazione può portare il consumatore ad una cultura del miele, con una maggiore consapevolezza per scegliere la qualità", spiega la Carbellano.

"Gli apicoltori raccolgono solo il miele in eccesso rispetto al fabbisogno dell'alveare. Il miele ha poi diversi colori, dovuto alle sostanze vegetali oltre che al nettare estratto, ma invecchiando diventa più scuro. Durante il processo di confezionamento può venire utilizzato un processo di trattamento termico più forte, che però rovina la qualità del prodotto e ne distrugge le caratteristiche. Questi trattamenti non sono vietati, ma non è obbligatorio inserirlo in etichetta. I produttori italiani vogliono invece promuovere un prodotto il più possibile naturale, senza trattamenti", continua la docente.

"Il miele può cristallizzarsi, ma questa caratteristica ne conferma la qualità, la non manipolazione, perché è un processo naturale. I mieli più ricchi di glucosio sono quelli che cristallizzano più velocemente. Un aspetto sottolineato durante l'incontro è come il miele debba essere considerato sulla tavola: si tratta di un vero e proprio alimento, da utilizzare quotidianamente dalle famiglie, indicato nelle diete equilibrate di sportivi ed anziani, bambini e prezioso per i sali minerali ed enzimi presenti. Ci sono 18 mieli monoflorali riconosciuti e con caratteristiche univoche. il monoflorale è un miele con una unica fioritura, mentre il miele millefiori varia molto durante l'anno e a seconda della zona di raccolta, ma quest'ultimo possiede ricchezza culturale importante, perché è legato alle condizioni climatiche e all'ambiente, conclude ancora la Carbellano.

A spiegare gli obiettivi di Generazione Honey è Riccardo Terriaca, responsabile apicoltura Confcooperative: "Generazione Honey ruota attorno ad un concetto: il miele non è solo un alimento, va oltre il valore nutrizionale, racchiude la biodiversità degli ambienti, mantiene la sostenibilità del territorio e la circolarità dell'agricoltura. Per salvaguardare la api è necessario preoccuparsi degli apicoltori, il miele italiano deve essere associato proprio all'allevamento delle api italiane. In questo modo si crea sinergia con il territorio, senza sacrificarlo per il profitto. Le api oggi non sono a rischio estinzione, tranne quelle selvatiche. Oggi però l'ambiente sta cambiando e le api soffrono di fronte al cambiamento, ma non possiamo rispondere a questo problema con l'allevamento intensivo e l'ibridazione: vanno invece salvaguardate le razze autoctone, è necessario innovare mantenendo intatta la storia e la cultura del territorio. C'è inoltre un altro pericolo di fronte a noi quello del miele sintetico, un assurdo che dobbiamo prevenire: il miele in vitro non è miele".

Leggi il comunicato ufficiale:

Leggi la dichiarazione di Giorgio Mercuri:

Guarda l'intervista a Luigi Polizzi, direttore generale del Mipaaf