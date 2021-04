Giornata terra, M5s Senato: nostra sfida e’ risanare suolo, spingere su agroecologica

L’Earth Day rappresenta la più grande manifestazione ambientale del Pianeta,, un momento unico in cui tutti i cittadini del mondo celebrano la Terra e ne promuovono la salvaguardia. A proposito di tutela, l’agricoltura svolgerà nei prossimi anni un ruolo cruciale, soprattutto in chiave di transizione ecologica. Più della metà della superficie italiana è gestita dalle nostre imprese agricole, parliamo di circa 13 milioni di ettari. Percentuali importanti che sottolineano il ruolo cruciale che hanno le nostre aziende in questa transizione. I campi di intervento, come ogni materia multidisciplinare, sono diversi e ampi. Un ruolo cruciale lo giocheranno la nuova strategia europea per il suolo e l’utilizzo di pratiche innovative come l’agricoltura di precisione. L’agroecologia, poi, dovrà rappresentare un’arma fondamentale per il contrasto al consumo di suolo e portare sulle nostre tavole prodotti di qualità, rafforzando il Made in Italy. A proposito del consumo di suolo, come ci ricorda l’ultimo rapporto Ispra, in Italia perdiamo suolo al ritmo di 2 metri quadri al secondo. Numeri che ci impongono un unico ragionamento possibile: la nostra sfida deve essere quella di risanare il suolo.

