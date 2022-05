Giornate in campo, Cai-Sis-IBF. Vecchioni: Innovazione si traduce in sostenibilità e sicurezza alimentare. Ottimizzare produzioni in qualita e quantità. VIDEOINTERVISTA

“Oggi è una bella giornata con Cai-Sis e Bf per gli agricoltori e l’agricoltura italiana. Ricerca e sviluppo in pieno campo in un’epoca storica e socioeconomica particolare, in cui torna prepotentemente di cronaca il ruolo delle grandi commodities e dei cereali. È un momento in cui il mondo della filiera agroalimentare italiana si può consolidare sui mercati internazionali come comparto competitivo e forte, sintesi di qualità e di grande salubrità delle produzioni.”

Così ad AGRICOLAE Federico Vecchioni Amministratore Delegato Bf Spa, nel corso delle “Giornate in Campo 2022”, tour tra alcuni degli oltre 30 campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi in giro per l’Italia, conclusesi oggi con l’evento di Poggio Renatico.

“Gli agricoltori hanno avuto possibilità quest’oggi di testare e vedere in pieno campo le nuove varietà e i risultati che queste varietà hanno conseguito, ma è anche un messaggio ai consumatori italiani di come la capacità di approvvigionamento nazionale venga garantita da grandi infrastrutture come quella che oggi il gruppo Bf-Cai può esercitare in termini di ruolo per l’agricoltura e per l’industria alimentare italiana.

Tutto questo a vantaggio di un mercato nazionale, ma anche di una potenzialità internazionale di presidio su mercati che rischiano di essere molto vulnerabili per chi non ha disponibilità di materie prime.

La sicurezza alimentare oggi ha duplice attitudine, da una parte quindi la qualità delle produzioni e dall’altra parte la quantità, cioè la disponibilità della produzione stessa. Non c’è sovranità alimentare se manca un potenziale di approvvigionamento sicuro che è frutto di un’agricoltura competitiva come quella italiana.”