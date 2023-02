Giovani, Serpillo, Uci: formazione è humus fondamentale per generazioni future che dovranno garantire sicurezza alimentare e sostenibilità

"Se si vuole dare un futuro alle nuove generazioni che si troveranno a gestire la terra nei prossimi anni e a garantire cibo in tavola per tutti è fondamentale investire nella formazione dei giovani. Sono sempre di più i ragazzi che si dedicano all'agricoltura per scelta e non più per necessità come in passato, ma occorre dare loro gli strumenti per cogliere tutte le opportunità che offre il settore Primario, così da metterli nelle condizioni di svilupparne a pieno le potenzialità".

Così il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani-Uci Mario Serpillo in merito a Generazione Terra, introdotta da Ismea, per dare un sostegno agli agricoltori del futuro, deputati a garantire in modo sostenibile - nei prossimi anni - la sicurezza alimentare e la manutenzione del territorio e dei paesaggii a una popolazione in crescita continua.

Il settore agricolo in Italia rappresenta, dai dati del Masaf, il 2% della ricchezza prodotta dal Primario e la Superficie agricola utilizzata (SAU) è pari al 42% del territorio nazionale.

"Questi elementi evidenziano quando il comparto agricolo in Italia sia la base fondamentale dell’economia secondaria di trasformazione da cui derivano le eccellenze agro alimentari esportate nel mondo che, dagli ultimi dati ISTAT, hanno raggiunto nel 2022 un nuovo record dell'export toccando quota 60 mld segnando un +16%", spiega ancora Serpillo.

Tra i “ Dipartimenti d’ Eccellenza“ riconosciuti dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) spicca al primo posto il dipartimento di Agraria dell’Università della Tuscia che con una proposta formativa trasversale abbinata alla ricerca, offre ai giovani non solo un percorso formativo d’eccellenza ma soprattutto fornisce loro la possibilità di partecipare a progetti di ricerca assegnati su base competitiva.

"Per l’UCI - conclude il Presidente - la formazione rappresenta l’humus fondamentale e necessario per garantire all’Italia non solo i record per la biodiversità delle eccellenze prodotte ed esportate, ma soprattutto è garanzia della conservazione delle tradizioni e delle nuove sfide per l’innovazione tecnologica".