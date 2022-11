Giovanni Gioia eletto presidente dei giovani di Confagricoltura. Anche i vertici piacentini a Roma per l’elezione

I Giovani di Confagricoltura si sono dati appuntamento nei giorni scorsi a Roma per eleggere il loro nuovo presidente. Anche una delegazione piacentina ha preso parte all’evento. Il nuovo presidente è Giovanni Gioia, succede a Francesco Mastrandrea. “Ringrazio per questa grande responsabilità. Sono orgoglioso di avere raggiunto un traguardo con la vostra collaborazione, ma allo stesso tempo sono conscio - ha affermato il neopresidente dell’Anga - che si tratta solo di un punto di partenza e di un impegno per la crescita della nostra Associazione, in una fase storica così delicata. Un grazie a Claudia Guidi per il nostro confronto leale, che ha portato vivacità ed energia. Cominciamo oggi, con grande senso del dovere, insieme al nuovo Comitato, un’esperienza umana e sindacale all’interno di Confagricoltura”.

Palermitano, 30 anni, Gioia rappresenta la quarta generazione di una famiglia attiva nell’imprenditoria agricola nell’entroterra siciliano, da sempre vocato alla cerealicoltura. È la coltivazione di grano duro da seme certificato il core business della sua impresa, l’Agricola Kibbò, nel territorio di Petralia Sottana (PA). Oggi l’azienda produce, oltre a grano duro certificato, foraggi di qualità, leguminose da granella, olio extravergine d’oliva, canapa, lino e miele.

“Abbiamo la consapevolezza di immaginare e dover costruire il futuro dell’agricoltura dei prossimi decenni – ha continuato il presidente dei Giovani di Confagricoltura – consci della difficile congiuntura economica che stiamo attraversando e del contesto europeo, che spesso stride con la visione di Confagricoltura. L’Anga conta su eccellenti profili che, messi a sistema, porteranno un prezioso contributo alla crescita della nostra Organizzazione”.

Giovanni Gioia è affiancato dai vicepresidenti Domenico Parisi 31 anni, salernitano, produttore di kiwi, grano duro, olio e mais da trinciato; Giorgio Grani, 31 anni, di Viterbo, che coltiva seminativi, lavandeti biologici e conduce un agriturismo ed un centro equestre federale CONI; Luigi Saviolo, 30 anni, di Vercelli, imprenditore nell’azienda risicola di famiglia.

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti è intervenuto all’assemblea dell’Anga insieme al direttore generale Annamaria Barrile per portare gli auguri ai nuovi eletti. Corrado Peratici – presidente della sezione piacentina dei Giovani di Confagricoltura ha sottolineato: “È stato emozionante poter finalmente prendere parte a un evento così importante in presenza. Venivamo dall’incontro dell’Intercentro tenutosi la settimana prima. Da questi appuntamenti è emerso chiaramente che i giovani imprenditori agricoli condividono alcune profonde preoccupazioni: l’instabilità dei mercati come mai affrontata prima, la difficoltà nel reperire la manodopera, il carico burocratico crescente. La riforma della Pac, oltre a prospettare un taglio che quasi dimezzerà gli aiuti, non è pensata per il ricambio generazionale e noi giovani ci stiamo davvero chiedendo se oggi è ancora possibile fare impresa, abbiamo paura. Anche la nostra sezione territoriale, dunque, condivide con Anga nazionale timori e conseguentemente obiettivi e finalità. Facendo gli auguri di buon lavoro al nuovo gruppo dirigenziale, sottolineiamo sin da subito la disponibilità della sezione piacentina ad aderire e sostenere le iniziative di Anga Nazionale. Possiamo realizzare insieme le condizioni per il futuro del settore. Occorre governare il cambiamento, anticipandolo. I progetti da mettere in campo sono tanti, lavoreremo offrendo il nostro contributo di idee per le imprese e per il mercato. A livello territoriale – ha poi concluso Peratici – siamo finalmente in condizione di tornare a realizzare incontri di approfondimento tecnico, formativi e anche di condivisione. Abbiamo bisogno di aggiornaci sulle novità della Pac e anche di tornare a fare squadra, sono in calendario appuntamenti a breve”.