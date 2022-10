Governo, Meloni aspetta Salvini per sciogliere nodo del veto su Viminale. Mise, Lavoro o Infrastrutture. Mipaaf a rischio autogol

Il Tetris del governo, aspettando l’insediamento delle Camere, è fermo in attesa del primo nodo da sciogliere, il più complesso: quello relativo al ruolo che ricoprirà il leader della Lega Matteo Salvini.

Da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe che le pedine siano state messe in stand by dalla Meloni che aspetta di sapere da Salvini i suoi desiderata, a fronte del veto posto dal Quirinale sul Viminale, sul quale è ancora in corso un contenzioso aperto. Il diretto interessato oggi via social è tornato di nuovo sul tema con parole analoghe usate nei giorni scorsi: “A leggere i giornali oggi, dovrei fare il Ministro in otto ministeri diversi. Lasciamoli scrivere e lavoriamo alla squadra migliore possibile. Non vedo l’ora che il nuovo governo entri in carica, abbiamo le idee chiare su come difendere il lavoro e il futuro degli Italiani”.



Non è un mistero però che fin da subito dopo il voto la Lega abbia reclamato per il proprio segretario un ruolo di primo piano nel prossimo esecutivo. Una volta ‘sistemato’ Salvini, le altre pedine dovrebbero andare tutte al loro posto.



Quattro sembrerebbero le ipotesi sulle quali si sia ragionato: Lavoro, Mipaaf, Infrastrutture o Mise.



Il Lavoro potrebbe costituire un patata bollente: Salvini infatti si troverebbe a dover gestire un segmento difficile in un momento difficile, senza mai aver avuto particolari rapporti con il mondo dei sindacati, per definizione più vicini alla sinistra.



Il Mipaaf - che secondo alcuni potrebbe essere un facile approdo anche grazie alla vicinanza con la Coldiretti - potrebbe rappresentare un pericoloso autogol: uno dei ministri più amati è stato Luca Zaia, nemicamico leghista. Difficile fare meglio di lui in termini di popolarità. E difficile mantenere l’equilibrio tra le organizzazioni storicamente in conflitto quanto ha già fatto un altro leghista approdato al Mipaaf che ha riscosso successo: Centinaio.

Senza contare i ‘precedenti’ del leader della Lega in Sardegna sul prezzo del latte e soprattutto con Ferrero, sul “caso” Nutella (che ancora sembrerebbe non sia andata giù del tutto a uno dei gruppi più importanti d’Italia).



Inoltre il Mipaaf - pur importante - è comunque considerato un ministero di Terza fascia, il che potrebbe configgere con il peso di Salvini all’interno della prossima compagine di governo.



Le infrastrutture, cui sono legate le risorse del PNRR, sarebbero state promesse già a un altro leghista: Rixi.



Infine il Mise, dove prenderebbe il testimone di Giorgetti nel nome di una continuità auspicata ai piani alti del Colle. Qui Salvini avrebbe a che fare con i suoi diretti elettori, coloro che rappresentano il tessuto produttivo imprenditoriale delle Pmi italiane.



La scacchiera è ferma, la regina aspetta la mossa dell’alfiere. Poi, tutto scivolerà rapidamente.